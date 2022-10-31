مبيعات عقارات دبي التجارية في 9 أشهر تتفوق على 2021

المصدر: دبي - بشار باغ

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سجلت دبي بيع 2295 وحدة عقارية تجارية بقيمة 3.37 مليارات درهم أول 9 أشهر من العام متفوقة على مبيعات 2021 كاملا و2020 كاملاً (2335 وحدة بقيمة 2.65 مليار درهم عام 2021 بأكمله و1156 وحدة بإجمالي 1.27 مليار في 2020 و1604 وحدات بنحو 1.66 مليار 2019) بدعم تعافي اقتصاد دبي من تداعيات الجائحة وتواصل الزخم الاستثماري والتجاري.

وتم بيع 1672 مكتباً بقيمة 2.37 مليار درهم بين يناير وسبتمبر الماضي مقابل 1850 وحدة مكتبية بقيمة ملياري درهم في العام الماضي بأكمله، ما يعكس المكاسب التي حققتها أسعار المساحات المكتبية في دبي منذ بداية 2022، كما تم بيع 623 محلاً تجارياً بقيمة 992 مليون درهم لغاية سبتمبر الماضي.

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