اكتتاب «إمباور» اليوم

المصدر: دبي – صبري صقر

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تبدأ مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) اليوم طرح 10 % من أسهمها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي. وتطرح «إمباور» - أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم - مليار سهم للاكتتاب بقيمة اسمية قدرها 10 فلوس للسهم الواحد وبنسبة 10 % من إجمالي رأس مال «إمباور».

وتعلن الشركة اليوم عن النطاق السعري للطرح قبل الاكتتاب، حيث تبدأ فترة الاكتتاب من اليوم وتنتهي للمستثمرين الأفراد في الإمارات يوم 7 نوفمبر وللمستثمرين المؤهلين 8 نوفمبر، وسوف يتم إعلان سعر الطرح النهائي في اليوم التالي على أن يتم إدراج أسهم الشركة في سوق دبي المالي اعتباراً من 16 نوفمبر 2022.

وتمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي 70 % من أسهم إمباور ما يعادل 7 مليارات سهم وتمتلك «الإمارات باور» 30 % من الأسهم بما يعادل 3 مليارات سهم. وبعد الطرح سوف تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي 63 % من أسهم إمباور بما يعادل 6.3 مليارات سهم و«الإمارات باور» تمتلك 27 % من الأسهم بما يعادل 2.7 مليار سهم، على أن يمتلك المكتتبون الناجحون في الإدراج 10 % من أسهم إمباور وبما يعادل مليار سهم.

وارتفعت أرباح «إمباور» التي تقوم بتقديم خدمات تبريد المناطق وإدارة وتشغيل وصيانة محطات التبريد المركزي وشبكات التوزيع ذات الصلة إلى 732 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

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