التحوّل الرقمي عزز أداء وإنتاجية الشركات في الإمارات

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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عبّر 62 % من القرّاء المشاركين في استطلاع «البيان» على موقع «تويتر»، عن اعتقادهم بأن تسارع التحوّل الرقمي في الإمارات بعد جائحة «كورونا»، أدى إلى تعزيز أداء وإنتاجية الشركات في الإمارات. وأكّد خبراء تقنية لـ «البيان»، أن المزيد من الشركات في الدولة أصبح لديها استراتيجيات واضحة للتحول الرقمي، الذي أصبح مكوّناً أساسياً من استراتيجية الأعمال.

وأكّد نور النحاس، الرئيس التنفيذي لشركة «نيبل» للذكاء الاصطناعي، أن دبي رائدة عالمياً في قطاع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن الإمارة فتحت المجال لتطوير ابتكارات تقنية ضمن الدولة، من خلال توفير المشاريع والبرامج الأكاديمية والحاضنة اللازمة. وأشار إلى أن «نيبل» نجحت في تطبيق الذكاء الاصطناعي في الصيانة التنبؤية لعدد من المشاريع في الدولة، ومنها مشاريع استخراج النفط، وهو ما حقق وفورات كبيرة للشركات، من خلال القيام بالصيانة المسبقة، وضمان استمرار عمل حقول النفط.

مستقبل رقمي

من جانبه، أكّد عمرو رفعت، الرئيس التنفيذي لشركة «الخليج للحاسبات الآلية»، أن المستقبل الرقمي بات موجوداً بالفعل في الإمارات، مشيراً إلى أن الشركات في الدولة، تسعى بشكل حثيث لإنجاز تحولها الرقمي، كي تتمكن من تحقيق أهدافها التجارية. ولهذا، فقد سارعت إلى تبنّي أحدث التقنيات، مثل الحوسبة السحابية، وتقنيات الميتافيرس (أو العالم الافتراضي)، وتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما يدرك القطاعان العام والخاص جيداً، أن التكنولوجيا أصبحت أمراً حيوياً بالنسبة لعملياتهم، ولهذا، فقد همت مؤسسات هذين القطاعين، إلى الإسراع في خطوات تبنى تلك التقنيات.

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