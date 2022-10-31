انتعاش اقتصاد دبي يحفز نمو سوق العقارات التجارية

المصدر: دبي - بشار باغ

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انعكس انتعاش اقتصاد دبي إيجاباً على مبيعات العقارات التجارية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وسجلت مبيعات المكاتب والمتاجر في الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر أداءً قوياً يفوق ما تم تحقيقه في سنوات كاملة من ناحية القيمة الإجمالية للمبيعات، ما يجسّد الزخم الاستثماري والتجاري الذي تشهده الإمارة، وتزايد جاذبيتها وجهة مفضلة لتأسيس ونمو الشركات وتوسع الأعمال، وتقاطر مستثمري العالم إلى الإمارات للاستفادة من فرصها الواعدة في كل القطاعات.

وسجلت دبي في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بيع 2295 وحدة عقارية تجارية بقيمة 3.37 مليارات درهم، مقارنة بـ1635 وحدة بـ1.86 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، و2335 وحدة بـ2.65 مليار درهم في عام 2021 بأكمله، و1156 وحدة بـ1.27 مليار في 2020 بأكمله، و1604 وحدات بـ1.66 مليار في كامل 2019، وذلك بحسب تحليل أجراه «البيان الاقتصادي» لبيانات الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

مكاسب

ومن يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، تم بيع 1672 مكتباً بقيمة 2.37 مليار درهم، مقارنة بـ1850 وحدة مكتبية بقيمة ملياري درهم في العام الماضي بأكمله، ما يعكس المكاسب التي حققتها أسعار المساحات المكتبية في دبي منذ بداية 2022، كما تم بيع 623 محلاً تجارياً بقيمة 992 مليون درهم لغاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ485 محلاً بقيمة 651 مليون درهم في العام الماضي.

واستحوذت منطقة الخليج التجاري على العدد الأكبر من مبيعات المكاتب في أول تسعة أشهر من 2022، إذ سجلت بيع 687 وحدة مكتبية تلتها أبراج بحيرة جميرا بـ571 وحدة، وحلت البرشاء هايتس ثالثاً بـ122 وحدة.

وبالنسبة للمحال، فقد جاءت المدينة العالمية أولاً بـ227 محلاً تجارياً تلتها أبراج بحيرات جميرا بـ69 محلاً ومن ثم ميدان وان بـ50 محلاً.

وعكست تقارير صادرة عن شركات استشارات عقارية محلية وعالمية نمو سوق المكاتب في دبي في العام الجاري ما يعكس تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي للإمارة ومواصلة استقطاب المستثمرين والشركات ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

نمو

وأشارت شركة «أستيكو» إلى أن أسعار بيع المكاتب في دبي حققت في الربع الثالث من العام الجاري نمواً بنسبة 5% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري و21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأوضحت أن مركز دبي المالي العالمي سجل أعلى نسبة زيادة في أسعار بيع المكاتب في الربع الثالث بنمو قدره 9% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري و30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتتراوح أسعار القدم المربعة لمساحات المكاتب في مركز دبي المالي العالمي بين 1500 درهم و3000 درهم وهو الأعلى على مستوى باقي المناطق في دبي، فأوضحت أستيكو أن إيجارات المكاتب في دبي نمت بـ4% مقارنة بالربع الثاني و15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت أعلى نسبة زيادة في الإيجارات 6% مقارنة بالربع الثاني وتم تسجيلها في كل من مركز دبي المالي العالمي وشارع الشيخ زايد.

ولفتت أستيكو إلى أن النصف الأول من 2022 شهد إنجاز نحو 300 ألف قدم مربعة من مساحات المكاتب الجديدة مع توقعات بإنجاز 850 ألف قدم مربعة إضافية في الربع الرابع من العام.

وأوضحت شركة الاستشارات «جي إل إل» أن المساحات المكتبية القابلة للتأجير في دبي تصل إلى 97.9 مليون قدم مربعة (9.1 ملايين متر مربع)، مع توقعات بتسليم أكثر من 570 ألف قدم مربعة (53 ألف متر مربع) إضافية مع نهاية العام الجاري، وتبلغ معدلات المساحات المكتبية الشاغرة 13% فقط، أي أقل بنسبة 8% نقطة تقريباً عما كانت عليه قبل عام.

ولفتت «جي إل إل» إلى أن مساحات التجزئة القابلة للتأجير في دبي تبلغ 4.6 ملايين متر مربع مع توقعات بتسليم 154 ألف متر مربع مساحات تجزئة جديدة في الربع الرابع.

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