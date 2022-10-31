1250 منشأة سجلتها غرفة رأس الخيمة في 9 أشهر

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشفت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، عن تسجيل 1250 منشأة جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، شملت 184 منشأة جديدة ضمن المناطق الحرة، و86 فرعاً جديداً لمنشآت محلية وأجنبية، وقد كان لشهر مارس النصيب الأكبر من تسجيل الرخص الجديدة وبلغ عدد الرخص الجديدة خلال هذا الشهر 173 منشأة، كما بلغ عدد الرخص المجددة 12750 منشأة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

وأوضح محمد حسن السبب مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة لـ «البيان»، توزعت المنشآت المسجلة في غرفة رأس الخيمة خلال الفترة نفسها من العام الحالي على درجات العضوية التابعة للغرفة والمصنفة حسب رأس مال المنشأة، حيث سجلت 6 % من المنشآت الجديدة ضمن الدرجة الخاصة، وسجلت 4 % من المنشآت الجديدة في الدرجة الممتازة، أما المنشآت التي سجلت في الدرجة الأولى فقد بلغت نسبتها 13 %، في حين سجلت 36 % من المنشآت الجديدة ضمن الدرجة الثانية، وقد كانت النسبة الأكبر من المنشآت الجديدة المسجلة خلال الفترة المذكورة أعلاه في الدرجة الثالثة، حيث بلغت النسبة 37 %، جاءت بعدها الدرجة الرابعة بنسبة 5 % من المنشآت.

وقال: استحوذت المنشآت الفردية على النسبة الأكبر من بين العضويات الجديدة المسجلة في الغرفة عند تقسيم المنشآت حسب الشكل القانوني خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، حيث بلغت حصتها 32.5 %، وبلغت نسبة المنشآت الجديدة لوكيل الخدمات 32.2 %، ثم الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 24.1 %.

وذكر أن إجمالي عدد المنشآت في القطاعات عادة ما يفوق عدد المنشآت المسجلة في ظل ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط، فقد توزعت المنشآت على 17 قطاعاً مختلفاً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 وذلك عند تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد، وقد استحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة خلال الفترة المذكورة أعلاه بنسبة 42.2 % بإجمالي 823 منشأة، في حين احتل قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام المركز الثاني من حيث عدد العضويات الجديدة والتي بلغ عددها 308 عضويات بنسبة 15.8 %.

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