معرض أبوظبي للطيران ينطلق غداً

المصدر: (أبوظبي - صبري صقر )

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تنطلق غداً فعاليات معرض أبوظبي للطيران بمشاركة 200 جهة من رواد قطاع الطيران. يستمر المعرض 3 أيام ويستقطب نحو 20000 زائر من مختلف دول العالم، ويحظى المعرض بمشاركة مجموعة كبيرة من الشركات والهيئات المتخصصة في الطيران العام، وخطوط الطيران، والمطارات وهيئات الطيران والطيران المدني، وشركات تكنولوجيا الطيران والشحن، وعشرات الجهات المعنية بقطاع الطيران.

ويقام معرض أبوظبي للطيران مرة كل عامين، لكنه توقف لمدة 4 سنوات بسبب جائحة «كوفيد 19». وتستضيف مطارات أبوظبي المعرض على مساحة 80000 متر مربع. وتستعرض الجهات المشاركة أحدث الابتكارات في مجال الخدمات الخاصة بطائرات الإيجار، ومعدات وخدمات المطارات، والأنظمة الإلكترونية الخاصة بقطاع الطيران، والتأمين والتمويل.

ويحتفي المعرض بالنسخة العاشرة، وسيتم الكشف عن العديد من الشراكات الاستراتيجية الجديدة التي تسهم في ازدهار القطاع وترسيخ مكانة الإمارات بوصفها مركزاً رائداً للطيران والسياحة والتجارة.

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