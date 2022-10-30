منصة «عرب سوشيال» تنطلق في دبي لخدمة رواد الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي مؤخراً إطلاق منصة «عرب سوشيال» لخدمة رواد الأعمال، وتلبية حاجات مواقع التواصل الاجتماعي والمؤثرين العرب، وسوف تكون دبي والرياض المركزين الرئيسيين لعمل المنصة، وتهدف إلى خدمة رواد الأعمال في دبي والمنطقة.

وقال المهندس فراس الخطيب، مؤسس المنصة: إن المنصة الرقمية الجديدة تحتوي على جميع الخدمات، التي يحتاجها أصحاب الأعمال والجمهور والمؤثرون على حد سواء.

وأضاف: سوف تكون هذه المنصة أشبه ببرامج التواصل الاجتماعي، لكن بشكل مختلف تماماً، حيث سيجد كل شخص يدخل إليها مبتغاه وهدفه دون الرجوع ألي مواقع عديدة ومتشعبة.

وضرب فراس الخطيب مثالاً على ما توفره المنصة الجديدة فقال: يمكن لأصحاب الأعمال الحثور على المؤثرين المناسبين لطبيعة نشاطهم مع ضمان الحصول على نتائج مؤكدى وسريعة.

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