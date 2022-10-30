سيدات أعمال عجمان يبحث «ريادة الأعمال الرقمية»

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة تجارة وصناعة عجمان، ورشة بعنوان «ريادة الأعمال الرقمية» بحضور صاحبات الأعمال من عضوات المجلس والحاصلات على رخصة بدايات وذلك في مقر مركز عجمان لريادة الأعمال.

وشملت الورشة مفهوم ومزايا ريادة الأعمال الرقمية ودورها في استغلال ممكنات التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، إلى جانب شرح تحديات ريادة الأعمال الرقمية وآليات التغلب عليها.

وأفادت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، بأن المجلس حريص على تنفيذ مجموعة واسعة من ورش العمل والدورات بالتعاون مع بيوت الخبرة والجهات المعنية من الشركاء بهدف تنمية قدرات ومعارف عضوات المجلس وصاحبات المشاريع في مجالات متعددة ومنها «الابتكار، ريادة الأعمال، التسويق، الإدارة، المحاسبة، التجارة الإلكترونية وغيرها من التخصصات».

وأكدت أهمية ورشة «ريادة الأعمال الرقمية» ودورها في تزويد صاحبات الأعمال المهارات اللازمة للتوسع في الأعمال وتطويرها واستكشاف مجالات وفرص أعمال جديدة عبر الاستفادة من القدرات الهائلة التي توفرها التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة.

قدم الورشة المستشار سالم الغافري، فتناول بالشرح خطوات تطوير المشاريع التقليدية وآليات تحولها إلى مشاريع متميزة في مجال ريادة الأعمال الرقمية عبر استخدام التقنيات الحديثة لتحسين العمليات بشكل عام، كما قدم للمشاركات عدداً من النماذج العملية لتسليط الضوء على مدى تأثير التحول الرقمي في المشاريع وبالتالي زيادة الإنتاج والأرباح والوصول لشريحة عملاء أكبر إلى جانب المرونة في التعامل مع المتغيرات.

وتناول بالشرح مزايا ريادة الأعمال الرقمية ومنها زيادة الإنتاج، وتحسين الأداء، وانخفاض تكاليف التشغيل والإنتاج، وزيادة ولاء العملاء، وتقديم خدمات أفضل، والسرعة في اتخاذ القرار، والقدرة على التخطيط للمستقبل، واستخدام حلول مبتكرة، والإبداع وتعزيز فرص المنافسة، وزيادة الأرباح.

وشهد ختام الورشة مناقشة لعدد من مشاريع صاحبات الأعمال المشاركات، فتم استعراض مشاريعهن وسبل تطويرها وكيفية تحولها إلى مشاريع رقمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز