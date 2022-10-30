دايكن تتوسع من الإمارات لتوطين قدراتها التصنيعية في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت شركة دايكن مؤخراً مصنعها الثاني في المنطقة بعد جبل علي بدبي، والأول في السعودية في مدينة سدير الصناعية التي تقع على بعد 150 كيلومتراً من الرياض. وسيسهم المصنع الجديد في تعزيز قدرة الشركة على تقديم خدمات أفضل وتوفير أحدث التقنيات والابتكارات للسوق المحلي. وستدعم المنشأة الجديدة أيضاً أهداف كفاءة الطاقة والاستدامة الوطنية بشكل أفضل، وستوفر فرص عمل حيوية وتدعم النمو الاقتصادي للمملكة، إضافة إلى أنها سترسخ مكانة الشركة التي بنتها في السعودية على مدى السنوات العشر الماضية.

بالإضافة إلى ذلك، افتتحت دايكن أول مركز تدريب لها في نيجيريا بأفريقيا بالشراكة مع مؤسسة التدريب المهني التقني Etiwa Tech، ومقرها لاغوس، بهدف توفير برامج تدريب متنوعة للقوى العاملة المحلية. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار أهداف دايكن الرامية لإرساء بيئة أكثر صحة في أفريقيا من خلال تعيين شركاء جدد وإنشاء المزيد من مراكز التدريب.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، تمكنت دايكن من تأسيس مقرها الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في دبي والإمارات العربية المتحدة، وتوسيع حضورها إلى السعودية ومصر وقطر، وكذلك إنشاء مكاتب مبيعات في نيجيريا والمغرب، إضافة إلى شبكة تضم أكثر من 100 موزع مستقل، وبلغ عدد الموظفين لديها في المنطقة 600.

وتعمل شركة صناعات دايكن المحدودة، الرائدة عالمياً في تصنيع حلول تكييف الهواء والتهوية والتدفئة والتبريد، على توسيع حضورها ومكانتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تماشياً مع خطتها الخمسية للنمو «فيوجن 25»، وتركز على الاستدامة والتوطين لترسيخ مكانتها في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية وتزويد الفنادق ومراكز التسوق والمباني التجارية والمجمعات السكنية والملاعب في المنطقة بحلول مبتكرة ومستدامة.

وبهذه المناسبة، قال تونا غولينك، نائب الرئيس في شركة دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا: «تلتزم دايكن الشرق الأوسط وأفريقيا بتعزيز الاقتصادات المحلية وتمكين المواهب من الاستثمار ودعم المبادرات التي تساعد في خفض البصمة الكربونية وتوسيع حضورها في المنطقة».

وتابع غولينك: «نظراً إلى أن أكثر من 80 % من مبيعاتنا الصافية يأتي من خارج اليابان، تعد الأسواق عالية النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ضرورية لتحقيق خطط النمو الاستراتيجية المحددة في «فيوجن 25». ستبقى تلك الأسواق أولوية بالنسبة لنا، وسنواصل تقديم أحدث التقنيات والابتكارات التي تدعم راحة وصحة ورفاهية عملائنا وكوكبنا».

وتماشياً مع طموحات حكومات المنطقة ببلوغ صافي الانبعاثات الصفري وضمن إطار رؤيتها البيئية، تخطط دايكن لخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30 % بحلول عام 2025، وبلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

اعتباراً من عام 2021، تمكنت دايكن من خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 10 %، ما يدل على أنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها. وتماشياً مع استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية بحلول 2030، ولدعم أهدافها البيئية، أطلقت دايكن في يونيو الماضي منشأة جديدة للطاقة الشمسية في مقرها الرئيسي في دبي، ستساعدها على خفض انبعاثات الكربون بمعدل 300 طن سنوياً.

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