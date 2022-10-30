«أبوظبي لخدمات حقول النفط» تستعرض أحدث مشاريعها في أديبك 2022

المصدر: أبوظبي – البيان

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تستعرض شركة أبوظبي لخدمات حقول النفط (أدوس) أحدث مشاريعها في مجال النفط خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022) الذي سيقام خلال الفترة 31 أكتوبر - 3 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي للمعارض.

وقال زهير شحادة مدير عام الشركة في تصريح صحافي بهذه المناسبة: «تكتسب المشاركة في أديبك 2022 أهمية كبيرة، وذلك بالتزامن مع التعافي من الجائحة التي كان لها تأثير على مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى أن قطاع النفط والغاز قد واصل تحقيق أداء إيجابي في ظل استمرار طرح المشاريع والإعلان عن الاستثمارات في هذا القطاع المهم، واستحواذ الشركات الوطنية على حصة مهمة في تنفيذها».

وأضاف شحادة: «نحرص في «شركة أبوظبي لخدمات حقول النفط» على المشاركة بشكل مستمر في فعاليات معرض «أديبك» الذي يكتسب أهمية كبيرة كونه يقام في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أصبحت مركزاً عالمياً في قطاع الطاقة، وتأتي مشاركتنا لتعزيز تواجدنا كأحد أهم الشركات الوطنية العاملة في مجال الطاقة في الدولة، إلى جانب الالتقاء والاجتماع مع شركائنا الاستراتيجيين، وبحث فرص التعاون مع شركات إقليمية وعالمية».

وأضاف شحادة: «نتواجد في دورة العام 2022 عبر جناح كبير يضم عشرات الشركات العالمية من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واسكتلندا والتي تشارك تحت مظلة المؤسسة، وتتزامن هذه المشاركة مع احتفال الشركة بيوبيلها الذهبي لمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها، لتكون بين أهم الشركات الوطنية الإماراتية العاملة في قطاع النفط بالدولة».

وأكد شحادة أن معرض أديبك قد نجح في ترسيخ مكانة أبوظبي العالمية في مجال الطاقة، حيث تواصل دولة الإمارات المضي قدماً في العديد من مشاريع الاستكشاف والتطوير والاستثمار بحقول النفط والغاز، مما عزز من قدراتها النفطية عبر الكشف عن احتياطيات جديدة، وتطوير قدرات الاستخراج والإنتاج.

وأفاد شحادة أن الشركة ماضية في تعزيز الصناعة المحلية في قطاع النفط والغاز داخل منشآتها، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال التركيز على تصنيع بعض الأجهزة والمعدات التي تستخدم في عمليات الشركة، حيث تحمل هذه الصناعات شعار «اصنع في الإمارات».

ولفت إلى أن الشركة تسير بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز القطاع الصناعي، واستخدام أحدث التكنولوجيات ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة بما يحقق الريادة في القطاع الصناعي في مجال النفط والغاز، إلى جانب تعزيز تنافسية الدولة في المجال الصناعي.

وتطرق إلى سعي شركة أبوظبي لخدمات حقول النفط (أدوس) في تعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي عبر برنامج تعزيز القيمة المضافة المحلية للاقتصاد الإماراتي خلال السنوات الماضية، موضحاً أن الشركة نجحت في تثبيت مكانتها وقدرتها في مجال النفط على مستوى الدولة.

وذكر أن شركة أبوظبي لخدمات حقول النفط تواصل برامجها في تدريب وتأهيل وتطوير الكوادر الإماراتية المواطنة الشابة، وتعزيز نسبة المواطنين في الشركة من خلال تواجدهم في الأعمال الهندسية والإدارية والفنية والموارد البشرية لدى الشركة، مشيراً أنه بين هؤلاء موظفون من فئة ذوي الهمم.

وأكد حرص الشركة على الاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة والرقمية في عملياتها، حيث تقلل من الانبعاثات الضارة بالبيئة، وتزيد من كفاءة وفعالية المعدات، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتقليل التكاليف، مشيراً إلى أن الشركات تتجه للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والخضراء سعياً لخفض انبعاثات الكربون، والحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأفاد أن شركة أبوظبي لخدمات حقول النفط تواصل ضخ استثماراتها في مجال عملها لتطوير قدراتها وإمكانياتها، حيث تمكنت من تعزيز مكانتها في السوق المحلي والإقليمي من خلال الخبرة التي اكتسبتها طوال العقود الخمسة الماضية، مشدداً على أهمية إيلاء الشركات الوطنية العاملة في قطاع خدمات حقول النفط الاهتمام في تنفيذ وتطوير الأعمال القائمة والجديدة في قطاع النفط بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي ونمو هذه الشركات.

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