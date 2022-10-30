شراكة بين الإمارات ومصر بالقطاع الدوائي ضمن احتفالات الـ 50

المصدر: دبي - البيان

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وقعت شركة «يونيمد» الشركة الإماراتية الرائدة بمجال المعدات الطبية والمنتجات الصيدلانية، التابعة لمجموعة محمد وعبيد الملا، اتفاقية شراكة مع شركة وادي النيل للأدوية «بنتا فارما» التابعة للشركة المصرية للاستثمار والمشروعات (ECIP).

ويأتي توقيع الاتفاقية بين الجانبين في إطار الاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد» تعبيراً عن العلاقات التاريخية والأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين، التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتهدف الاتفاقية لتوفير الأدوية بأسعار تنافسية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومنع الاحتكار بسوق الدواء في المنطقة العربية، وتوزيع منتجات دوائية عالية الجودة لتحسين صحة الإنسان ورفاهيته.

وقع الاتفاقية شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، المالكة لشركة «يونيمد»، واللواء محمد دبور، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة وادي النيل للأدوية «بنتا فارما».

وأكد شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا بدبي، أن هذا التعاون يعتبر خطوة نحو تحقيق تعاون عربي في ما يخص السوق العربية المشتركة، وخاصة في المجال الصحي، وقال: «نبحث في الوقت الحالي مزيداً من الشراكات الاستراتيجية بين القطاع الصحي الخاص في الدولتين لتصنيع المواد الخام للدواء، وذلك بدعم من القطاع الحكومي».

ونوه بما تمتلكه شركة «بنتا فارما» المصرية من إمكانات عالمية، وقد ظهر ذلك في تصنيع الأدوية الحيوية التي كان عليها ضغط وطلب في أيام جائحة «كوفيد 19»، ومنها مستحضر «أكسابين» لعلاج جلطات الدم، وكان أول دواء بالعالم يصنع كبديل.

وذكر بشارة أنه بموجب الاتفاقية تتولى شركة «يونميد» الإماراتية توزيع المستحضرات الطبية لشركة «بنتا» المصرية في السوق الدوائية بالإمارات، لعلاج أمراض السكري والكوليسترول ومضادات القيء والجهاز الهضمي وقرح المعدة والمكملات الغذائية وصولاً إلى أدوية أمراض الجهاز العصبي ومضادات التجلط.

وأشار إلى أن «يونميد» تقدم خدماتها الدوائية والتجهيزات الطبية حالياً لنحو 224 مستشفى وعيادة، و776 صيدلية، و143 شركة بيع بالجملة في جميع أنحاء الإمارات.

من جهته، قال اللواء محمد دبور، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة وادي النيل للأدوية: إن القطاع الدوائي والاستثمارات الدوائية يجسد التعاون في المجال الصحي بين البلدين الشقيقين، حيث يوجد الكثير من الشركات المصرية العاملة في السوق الطبي الإماراتي بمجموعات متنوعة من الأدوية والأجهزة الطبية، وفي المقابل توزع الشركات الدوائية المصرية الكثير من منتجاتها الدوائية بالإمارات.

وأكد اللواء محمد دبور أن هذه الشراكة تفتح مزيداً من آفاق التعاون والاستثمار الدوائي بين مصر والإمارات، وتعزز دور الشركات الدوائية المصرية في السوق الإماراتية، أحد أهم الأسواق الدوائية بالمنطقة، التي تتميز بالنمو السريع والتسهيلات منقطعة النظير والخدمات اللوجستية والجودة التصنيعية العالية.

وتمتلك شركة «بنتا» 120 مستحضراً مسجلاً بهيئة الدواء المصرية، ولديها 4 خطوط إنتاج، أحدها للتشغيلات التجريبية، والآخر للأقراص الصلبة، وخط ثالث للكبسولات الجيلاتينية الصلبة، إضافة إلى إنتاج الحقن.

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