وزارة الطاقة تستعرض توجهاتها المستقبلية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» 2022، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، من 31 أكتوبر ولغاية 3 نوفمبر 2022، حيث تستعرض إنجازات الدولة في قطاع الطاقة، وأبرز المشاريع والمبادرات المبتكرة والرائدة في القطاع، لا سيما النظيفة منها.

وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول: «تأتي مشاركة الوزارة في «أديبك» تعزيزاً لمكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً، وتجسيداً لمساعيها الرامية إلى تبادل الخبرات والمعارف، بما يخدم جهود الإمارات الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة، وتحقيق الحياد المناخي، وتعزيز فرص التعاون بين صانعي السياسات وصنّاع القرار بقطاع الطاقة، لدعم تطوير نظام طاقة مستدام وآمن ومنخفض التكلفة.

وأضاف: إن وزارة الطاقة والبنية التحتية ستسلّط، ضمن مشاركتها، الضوء على إنجازات الإمارات في الطاقة، لا سيما النظيفة منها، وجهودها المتميزة في استدامة البيئة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، ومستهدفاتها المستقبلية التي تتماشى مع «مبادئ الخمسين»، والخطوات والإجراءات الفعالة والمبادرات النوعية والطموحة الداعمة لمسيرة الإمارات نحو الريادة العالمية في مجال الطاقة والاستدامة والتغير المناخي وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

وأكد أن الوزارة تحرص على المشاركة الفعّالة في «أديبك» وذلك تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز مفاهيم أمن واستدامة وكفاءة الطاقة، وأن أهمية هذه الدورة الحالية لـ«أديبك» كونها تنعقد قبل أسبوع من انطلاق (COP 27) في مصر وعام من استضافة الإمارات للدورة (COP 28).

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