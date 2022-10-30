«بروج» تضاعف طاقتها 10 أضعاف في 20 عاماً

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أكد هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لـ «بروج» للبتروكيماويات، أن الشركة لديها وتدير أحد أكبر المجمعات المتكاملة في العالم لإنتاج البولي أوليفينات في مدينة الرويس الصناعية بطاقة إنتاجية إجمالية 5 ملايين طن سنوياً.

وأوضح أن الشركة بدأت أول إنتاج لها من البولي أوليفينات (البولي إيثيلين والبولي بروبيلين)، عام 2001 بطاقة إنتاجية 450000 طن سنوياً، ونجحت في زيادة طاقتها الإجمالية بمعدل 10 أضعاف على مدى السنوات العشرين الماضية، مشيراً إلى أن «بروج» عقدت شراكة مع «كرا مصر» لتزويدها بمنتجات الشركة المخصصة لقطاع البنية التحتية لمشروع بحر البقر - وهو أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف في العالم، والتعاون مع «كابلات مصر» لتزويدها بحلولها من البولي أوليفينات الخاصة بقطاع الطاقة لتركيبها في مجمع بنيان للطاقة الشمسية وهي أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم.

المبيعات والتسويق

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «بروج» للبتروكيماويات أن الشركة تمتلك 12 مكتباً للمبيعات والتسويق والتمثيل التجاري حول العالم، مشيراً إلى افتتاح أحدث مكاتب الشركة مؤخراً في مصر، كما قامت بروج بتزويد شركة «غاز مصر» بمنتجاتها لتصنيع أنابيب من البولي إيثيلين وتركيبها في مشروع «حياة كريمة»، كما زودنا شركة «جنان للأنابيب وأنظمة الري الإماراتية في مصر» بحلول مبتكرة لتصنيع أنظمة أنابيب الري و تم تركيبها في أحد أكبر مصانع إنتاج السكر في العالم.

وأضاف أن منتجات الشركة تشهد طلباً قوياً في أسواقها الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، وتتمتع منتجات الشركة بسمعة طيبة في مختلف دول العالم. وأكد السويدي أن بروج تواصل العمل على زيادة حصتها السوقية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الشركة لديها 11 شريكاً في الشحن البحري و17 شريكاً في النقل البري لتوزيع منتجاتها في منطقة الشرق الأوسط وذلك من خلال استخدام أكثر من 1200 مسار شحن.

الوحدة الخامسة

وكشف هزيم السويدى أن الوحدة الخامسة تعتبر أحدث مشاريع الشركة لإنتاج البولي بروبيلين وتم افتتاحه في الرويس وبدأ تشغيله في الربع الأول من العام الجاري ليسهم بزيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية من البولي أوليفينات بنسبة 11% موضحاً أن 30% من المعدات التي تم تركيبها في وحدتنا الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين في مدينة الرويس الصناعية «صُنعت في الإمارات». وأوضح أن «بروج» تفخر بالمساهمة ببرنامج «اصنع في الإمارات» من خلال منتجات مبتكرة صنعت محلياً.

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