«ذا تايمز»: فنادق جديدة في دبي لمواكبة زخم السياحة

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت «ذا تايمز» أن دبي تمضي قُدماً في افتتاح الفنادق الجديدة كي تستوعب التعافي القوي الذي يشهده قطاع السياحة لديها حالياً. واستعرضت الصحيفة البريطانية اليومية في تقرير بعنوان: «النوم في فنادق دبي الجديدة الرائعة» عدداً من أحدث الفنادق والمنتجعات الفخمة التي أضافتها دبي إلى محفظة فنادقها خلال العام الجاري.

وتضمنت قائمة الفنادق التي استعرضها التقرير «منتجع أنانتارا جزر العالم - دبي»، وفندق «مي دبي»، و«مخيم سونارا» الصحراوي، حيث استعرض التقرير كافة مكونات المنشآت الثلاث، كما استعرض أيضاً وسائل الرفاهية بالغة الفخامة التي توفرها للنزلاء.

وتناول التقرير بعد ذلك «عين دبي»، أطول عجلة ترفيهية على مستوى العالم، و«أورا سكاي بول»، أول وأعلى حوض سباحة في العالم بزاوية 360 درجة، وغيرها من المنشآت السياحية الجديدة التي شهدت دبي افتتاحها خلال العام الجاري أو الماضي.

ولم يكتفِ التقرير باستعراض المنشآت السياحية الجديدة في دبي، بل استعرض أيضاً المباني الجديدة ذات الطابع المستقبلي في الإمارة، مثل «ديستريكت 2020»، التي وصفها بأنها نواة موقع «إكسبو 2020 دبي»، وأيضاً «متحف المستقبل»، الذي ذكر أن مصممين أصحاب رؤى إبداعية هم الذين وضعوا تصميمه المعماري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز