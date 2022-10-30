76 مليار درهم مكاسب سوق أبوظبي في 5 أيام

المصدر: (أبوظبي - وام)

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عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في تداولات الأسبوع الماضي وربح رأسماله السوقي ما يناهز 76 مليار درهم بدعم إعلان الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح قوية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 2.375 تريليون درهم في نهاية تداولات الجمعة مقارنة بنحو 2.3 تريليون درهم يوم الجمعة قبل الماضية، بمكاسب بلغت 75.8 مليار درهم خلال 5 جلسات.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي 1.7% ليغلق عند 10274.21 نقطة، مواصلاً صعوده للأسبوع الثاني على التوالي، وسط اتجاه شرائي للمستثمرين الأجانب بعدما ضخوا قرابة 453 مليون درهم كصافي شرائي خلال الأسبوع.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بصعود سهم «العالمية القابضة» بأكثر من 4% مع تصدره قائمة النشاط بعد استقطابه سيولة تجاوزت 1.4 مليار درهم خلال الأسبوع، كما ارتفعت أسهم أخرى من بينها «إي آند»4.1% و«أدنوك للتوزيع» 1.1% و«موانئ أبوظبي» 1.6%.

وارتفع سهم «ملتيبلاي» 11.5% مع إعلان الشركة تحقيق صافي أرباح بلغ 9.29 مليارات درهم خلال الربع الثالث من 2022، مع استمرار المجموعة في تحقيق أداء قوي عبر استثماراتها والشركات التابعة لها.

وزاد سهم «أبوظبي التجاري» 0.22% مع إعلان البنك ارتفاع صافي الأرباح 22% إلى 4.65 مليارات درهم مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من 2021.

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