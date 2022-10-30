تخفيضات في معرض الإلكترونيات بإكسبو خورفكان

المصدر: (الشارقة - البيان)

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انطلقت أمس في مركز إكسبو خورفكان، فعاليات معرض الإلكترونيات وسط مشاركة واسعة من أهم الشركات والعلامات التجارية البارزة في قطاع تجارة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية المنزلية.

ويشكل المعرض الذي تتواصل فعاليته حتى 30 أكتوبر الجاري الوجهة الأمثل للزوار والعائلات الراغبة بإعادة تجديد أدواتهم المنزلية، بما يتضمنه من عروض جاذبة وتخفيضات كبيرة منها ما يصل إلى سعر المصنع، على تشكيلة واسعة ومتنوعة من أحدث التقنيات الإلكترونية والأجهزة المنزلية وغيرها من المنتجات الكهربائية عالية الجودة.

وأكد خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان أن معرض الإلكترونيات يأتي في إطار سلسلة المعارض التجارية المتخصصة التي ينظمها مركز إكسبو خورفكان بشكل متواصل بهدف تعزيز قطاع تجارة التجزئة، إلى جانب دورها المهم في تعزيز دورة النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية هذا الحدث المتخصص في دعم قطاع تجارة الإلكترونيات.

ويستقبل المعرض الذي يتيح لعامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر، زواره يومياً من الساعة 3 مساءً ولغاية 10 ليلاً.

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