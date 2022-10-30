تعاون بين «غرفة أبوظبي» ونظيرتها في بنين

المصدر: (أبوظبي - وام )

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وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة بنين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أعضاء الغرفتين، والارتقاء بمستويات التعاون والتنسيق، فضلاً عن تبادل الوفود والمعلومات وتشجيع الفرص الاستثمارية المتاحة بما يخدم مصالح مجتمعي الأعمال لدى الطرفين.

وقع الاتفاقية في مقر الغرفة الدكتور علي الظاهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وأرنولد أكاكبو، رئيس غرفة تجارة وصناعة بنين، بحضور مجاهد سومانو ايسوفو، سفير بنين غير المقيم لدى دولة الإمارات، ومحمد المهيري، مدير عام الغرفة إلى جانب عدد من ممثلي سفارة جمهورية بنين في الكويت والمسؤولين من كلا الجانبين.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل كلا الطرفين على تفعيل التعاون الاقتصادي، والترويج للفرص التجارية المتاحة، وفتح قنوات تواصل جديدة بين أعضاء الغرفتين.

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