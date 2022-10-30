«أديبك 2022» يستضيف ممثلي 160 دولة

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق فعاليات «أديبك 2022»، أكبر فعالية في قطاع الطاقة والنفط على مستوى العالم، 31 أكتوبر وتستمر حتى 3 نوفمبر 2022، بمشاركة 40 وزيراً و38 رئيساً تنفيذياً ينضمون إلى نُخبة من أبرز صناع السياسات وقادة القطاع في الحدث الذي ينعقد في أبوظبي.

ويشهد «أديبك 2022» حضوراً من أكثر من 160 دولة بمشاركة 28 جناحاً دولياً، ليكون أكبر منتديات الطاقة وأكثرها شمولاً في العالم، ويؤكد على دوره الريادي في تحفيز الحوار حول دعم مساعي تحوّل قطاع الطاقة الصديقة للمناخ والمعززة لنمو القطاع.

وينطلق «أديبك 2022» قبل أسبوع من انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)، وبالتوازي مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من المؤتمر (كوب 28)، حيث يساهم في رسم ملامح الحوار حول قطاع الطاقة لتسريع إيجاد الحلول العملية لمواجهة أبرز التحديات في قطاع الطاقة وتوفير مسار ناجح وشامل لعملية التحول التي يشهدها القطاع.

ويشارك ما يزيد على 1200 من المتحدثين في أكثر من 350 جلسة يشهدها المؤتمر لتبادل الرؤى والآراء حول أهم الاستثمارات والاستراتيجيات والابتكارات التقنية التي يشهدها قطاع الطاقة، الذي يحاول تحقيق أهدافه في الحياد المناخي.

قائمة

وتتضمن قائمة أبرز صُناع القرار العالميين والإقليميين الذين تأكّدت مشاركتهم: معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة بالسعودية، الدكتور بدر حامد الملا، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط في الكويت، شري هارديب سينغ بوري، وزير البترول والغاز الطبيعي ووزير الإسكان في الهند، فيكي هولوب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة اوكسيدنتال بتروليوم، كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول، راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتول، لورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، جيف ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون، جيريش ك.

ساليجرام، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ويذرفورد، منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة، وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

توترات

وقالت طيبة عبد الرحيم الهاشمي، الرئيسة التنفيذية لشركة «أدنوك» للغاز الحامض ورئيسة «أديبك»: «بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والتقلبات الراهنة في قطاع الطاقة، تبرز عوامل الأمان الثلاثة والتي تستند على التكلفة المعقولة والاستدامة والطاقة كمحور تركيز رئيسي بالنسبة للاقتصاد العالمي، سيوفر «أديبك 2022» منصة تتيح لقادة الفكر طرح حلول مبتكرة واتباع خطوات عملية من شأنها تعزيز عملية التحول التدريجية في قطاع الطاقة وفق منهجية واقعية، وستحتضن الفعالية نخبة من ألمع العقول ورواد القطاع وصناع السياسات، بما يرسخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات بوصفها محطةً حاضنةً ورائدةً في قلب الحوار العالمي حول مستقبل الطاقة».

مؤتمر

يستضيف مؤتمر أديبك الاستراتيجي بيرنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة بي بي؛ تنكو محمد توفيق، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة بتروناس، في جلسة حوارية لمناقشة النموذج الجديد لمحفظة الأعمال والطاقة، لبحث سُبل إدارة المهام الأمنية قصيرة الأمد وإعادة رسم ملامح مؤسساتهم على مدى العقد المقبل.

كما يتناول 5 متحدثين آخرين، بمن فيهم تاكايوكي أويدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إنبكس؛ وألفريد ستيرن، الرئيس التنفيذي لشركة أو إم في، أبرز توجهات العرض والطلب في السوق وسُبل استجابة شركات النفط والغاز للاحتياجات والتحديات العالمية الراهنة.

إنجاز التحضيرات

أعلن مركز أبوظبي الوطني للمعارض إنهاء استعداداته لاستضافة فعاليات «أديبك2022». وحرص المركز على تجهيز وإعداد جميع مرافقه والبنى التحتية وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية بما يضمن راحة الزوار والعارضين، ويتماشى مع سعي مجموعة أدنيك المتواصل لتوفير بيئة تتجاوز تطلعات الزوار والمشاركين في الفعاليات التي يستضيفها المركز لإخراج الفعاليات بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة أبوظبي كعاصمة لسياحة الأعمال في المنطقة والعالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز