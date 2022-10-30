«مبادلة للطاقة» تكشف عن استراتيجيتها الجديدة للاستدامة

المصدر: أبوظبي – البيان

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نشرت «مبادلة للطاقة» اليوم تقريرها السنوي 2021 للاستدامة، مؤكدة تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. وأطلقت الشركة استراتيجيتها الجديدة للاستدامة التي تهدف إلى ضمان ربط فرص التحول في مجال الطاقة بطموح وتطلعات مبادلة للطاقة، وصولاً إلى إحداث تأثير إيجابي يعود بالنفع على البيئة والأفراد.

وأكدت مبادلة للطاقة تركيزها على الاستدامة انطلاقاً من الإرث الذي أسسته الشركة عبر تاريخها كمشغل مسؤول وآمن ويحظى بثقة عالية، واعتمدت هذه الاستراتيجية على ثلاث ركائز رئيسية، وهي: ريادة الأعمال بما يتناسب مع البيئة، وضمان القيام بالعمليات التشغيلية بطريقة مسؤولة، وأن تكون مبادلة للطاقة الشريك المفضل.

وقال منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: يعتبر عام 2021 نقطة تحول فارقة بالنسبة لشركتنا. وقد شرعنا بعملية إعادة تحديد استراتيجيتنا، بما يمكننا من لعب دور فاعل في تحول الطاقة.

وبالتزامن مع إطلاقها تقرير الاستدامة 2021، أعلنت مبادلة للطاقة أيضاً عن تعيين منصب «مدير في مجال تحول الطاقة وإزالة الكربون» ليتولى قيادة جهود الشركة في هذه المجالات. وقالت سمية محمد، مدير تحول الطاقة وإزالة الكربون: «يجسد هذا التقرير أداءنا القوي في عام 2021 وفق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الرئيسية. وقد قمنا أيضاً بالإعلان الرسمي عن استراتيجية الاستدامة لشركتنا التي ترتكز على سجلنا الحافل بتنفيذ العمليات بطريقة مسؤولة ومستدامة، تماشياً مع أولوياتنا الاستراتيجية».

كما عززت الشركة في العام الجاري 2022 حصة الغاز الطبيعي في محفظتها لتصل إلى قرابة 70 %، وليبلغ إنتاجها 500 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً لأول مرة في تاريخها. كما أتمت أول شحنة تجارية من الغاز الطبيعي من حقل بيجاجا، مشروع الغاز الرئيسي للشركة في ماليزيا.

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