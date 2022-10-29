سوق أبوظبي للأوراق المالية يربح 76 مليار درهم بدعم أرباح قوية للشركات

المصدر: وام

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عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في تداولات الأسبوع الماضي وربح رأسماله السوقي ما يناهز 76 مليار درهم بدعم إعلان الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح قوية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 2.375 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس مقارنة بنحو 2.3 تريليون درهم في نهاية الجمعة قبل الماضية، بمكاسب بلغت 75.8 مليار درهم خلال 5 جلسات.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.7% ليغلق عند 10274.21 نقطة، مواصلا صعوده للأسبوع الثاني على التوالي، وسط اتجاه شرائي للمستثمرين الأجانب بعدما ضخوا قرابة 453 مليون درهم كصافي شرائي خلال الأسبوع.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بصعود سهم "العالمية القابضة" بأكثر من 4% مع تصدره قائمة النشاط بعد استقطابه سيولة تجاوزت 1.4 مليار درهم خلال الأسبوع، كما ارتفعت أسهم أخرى من بينها "إي آند"4.1% و"أدنوك للتوزيع" 1.1% و"موانئ أبوظبي" 1.6%.

وارتفع سهم "ملتيبلاي" 11.5% بنسبة مع إعلان الشركة تحقيق صافي أرباح بلغ 9.29 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام 2022، مع استمرار المجموعة في تحقيق أداء قوي عبر استثماراتها والشركات التابعة لها.

وزاد سهم "أبوظبي التجاري" 0.22% مع إعلان البنك ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 22% لتصل إلى 4.65 مليار درهم مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام 2021، فيما نما صافي الدخل من الفوائد 10% إلى 7.276 مليار درهم، وزاد الدخل من غير الفوائد 13% إلى 2.665 مليار درهم.

كما صعد سهم "أبوظبي الإسلامي" 4.1% مع إعلان المصرف تحقيق أفضل نتائج ربعية له، حيث بلغت الأرباح الصافية 1 مليار درهم للربع الثالث من العام 2022، مقابل 493 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الفائت، وبلغ معدل نمو الأرباح الصافية نسبة 105% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وفي سوق دبي المالي، بلغ المؤشر العام مستوى 3349.31 نقطة بنهاية الأسبوع وارتفع سهم "الإمارات دبي الوطني" بنسبة 1.5% مع إعلان البنك ارتفاع ارباحه بنسبة 25% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مما يجعلها تناهز مستوى الأرباح المعلن عنه للعام 2021 بأكمله.

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