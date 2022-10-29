«بريك بلك الشرق الأوسط» يعود إلى دبي في فبراير

المصدر: (دبي - البيان)

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تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعود مؤتمر ومعرض «بريك بلك الشرق الأوسط»؛ الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة المتخصص في نقل البضائع وشحن المعدات الضخمة للمشاريع الكبرى، إلى دبي في الفترة من 13 إلى 14 فبراير 2023، في مركز دبي التجاري العالمي. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 2000 شركة، تمثل مختلف التخصصات في سلاسل التوريد الصناعية، من أكثر من 55 دولة حول العالم.

وستجمع نسخة 2023 من بريك بلك نخبة من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين، والرواد من المهنيين وشركات النفط والغاز وبعض من أهم الشركات الرائدة في مجالات الهندسة والبناء والمشتريات، للمشاركة بآرائهم في المحادثات المتعلقة بالفرص والتحديات التي تواجه الصناعة، واضطرابات سلاسل التوريد، وآفاق التنمية الاقتصادية للقطاع، إضافة إلى أحدث الممارسات التكنولوجية التي طرأت على الصناعة.

من جانبه قال بن بلامير، مدير الفعاليات في بريك بلك الشرق الأوسط: «منذ انطلاق بريك بلك الشرق الأوسط، ركزنا على توحيد الرواد والعاملين ومساعدتهم على إيجاد الحلول وتطوير الاستراتيجيات التي من شأنها ترسيخ مكانة الإمارات باعتبارها مركزاً تجارياً عالمياً، ومن خلال نسخة 2023 سنعمل على تحقيق هذا الهدف عبر بحث مجموعة واسعة من الموضوعات وطرح القضايا حول التوجهات الجديدة».

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