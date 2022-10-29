متاجر لولو تطلق عروض المأكولات البحرية

المصدر: (أبوظبي – البيان)

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أطلقت مجموعة لولو هايبر ماركت مهرجان عروض المأكولات البحرية. وافتتح العروض محمد الحوسني - المدير العام لجمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، برفقة أبوبكر تي بي، مدير لولو في أبوظبي والظفرة وذلك في الوحدة مول. وتستمر عروض المأكولات البحرية في جميع متاجر لولو بدولة الإمارات لمدة أسبوع كامل، وتسلط الضوء على تشكيلات كبيرة من الأسماك المحلية والمستوردة. ويقوم الطهاة متعددو الجنسية بإعداد وجبات شهية من جميع أنحاء العالم.

وقال أبوبكر تي بي، مدير لولو في أبوظبي والظفرة: سعداء في مجموعة لولو بتوفير أفضل خيارات المأكولات البحرية من حول العالم لجميع متسوقينا في الإمارات، ونتطلع لتقديم جزء من تقاليد الإمارات من خلال المهرجان وأن ننضم إلى خبراء التغذية الذين يؤكدون أهمية المأكولات البحرية في الأنظمة الغذائية الصحية. وتستمر العروض بمتاجر لولو حتى 2 نوفمبر.

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