تيك توك وماجد الفطيم يبحثان مستقبل التجزئة

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت تيك توك عن بث حلقة جديدة من سلسلة بودكاست مستقبل قطاع التجزئة، إذ استضافت شيرين الخطيب، الرئيسة التنفيذية لـشركة ماجد الفطيم للمراكز التجارية، لمناقشة التوجهات الرئيسة في قطاع مراكز التسوق. واستضاف الحلقة عارف يحيى، رئيس قسم تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية في تيك توك لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وسُجلت في متجر THAT Concept Store في مول الإمارات، وناقشا أهمية مراكز التسوق بصفتها عاملاً مرسخاً للمجتمع. وتناولت شيرين في حديثها كيف تشكل مراكز التسوق المكان الثالث بعد المنزل ومكان العمل والذي يذهب إليه الناس للتسوق ولقاء العائلة والأصدقاء وتناول الطعام ومشاهدة الأفلام، وغيرها الكثير من التجارب.

وقالت شيرين الخطيب، الرئيسة التنفيذية لـشركة ماجد الفطيم للمراكز التجارية: يكمن مستقبل قطاع التجزئة في الارتقاء بالمساحات المادية التي كانت تُستخدم للتسوق فحسب إلى مساحات ثقافية للتواصل وعيش التجارب. وتبقى حاجة البشر للتواصل أمراً أساسياً مهما تسارع تطور العالم الرقمي، وهذا ما نحرص على توفيره في المساحات المبتكرة في مراكز تسوق ماجد الفطيم، مثل صالة «كلى دور» الفاخرة وصالة «THE 9» وزمان أوّل. وأطلقت تيك توك سلسلة بودكاست مستقبل قطاع التجزئة في سبتمبر قبل بدء موسم مبيعات نهاية العام في جميع أنحاء المنطقة. وتسلط سلسلة بودكاست الضوء على تطور القطاع، وتستقبل مجموعة من أبرز الخبراء في قطاع التجزئة.

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