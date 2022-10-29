«داروين بوكس» العملاقة تفتتح مكتباً في مركز دبي المالي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «داروين بوكس»، شركة اليونيكورن العالمية لتكنولوجيا الموارد البشرية، تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بافتتاح مكتب جديد لها في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، في خطوة تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 400 % في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومواصلة خدمة قاعدة عملائها المتنامية في المنطقة.

وانضمت «داروين بوكس» إلى نادي الشركات العالمية العملاقة (يونيكورن أي التي يتجاوز رأسمالها المليار دولار) في يناير 2022، في أعقاب سلسلة تمويلية من الفئة (D) قادتها شركة «تكنولوجي كروس أوفر فنتشرز» التي تتخذ من سيليكون فالي بالولايات المتحدة مقراً لها، وشارك فيها عدد من المستثمرين الحاليين في المنصة، بما في ذلك «سيلز فورس فنتشرز» و«سيكويا كابيتال» و«لايت سبيد فنتشرز».

دعم

ويمكن الموقع الجديد في مركز دبي المالي الشركة من تأسيس حضور لها في قلب منظومة الأعمال الحيوية في المدينة، مما يتيح فرصاً أكبر للتواصل مع الشركات والمستثمرين.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسعدنا اختيار منصة تكنولوجيا الموارد البشرية (داروين بوكس) لمركز دبي المالي العالمي كمقر لقاعدتها الإقليمية الجديدة، فيما تتطلع الشركة إلى اغتنام الفرص المتاحة هنا في إمارة دبي وفي الأسواق الأخرى سريعة النمو ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نتطلع قدماً إلى توفير كل دعم ممكن إلى «داروين بوكس» في تطوير مفهومها لمكان العمل في المستقبل، ودمج ذلك المفهوم ضمن أكبر تجمع لشركات الخدمات المالية على صعيد المنطقة».

موارد بشرية

وتسهم «داروين بوكس»، التي تأسست في عام 2015 كأول منصة لتكنولوجيا الموارد البشرية قائمة على الهواتف المتحركة، في تمكين خدمات الموارد البشرية الرقمية لما يزيد على مليوني موظف في أكثر من 700 مؤسسة حول العالم.

وتدعم المنصة في المنطقة علامات تجارية مثل «ألف للتعليم» و«ريتيلو» و«نون» و«موبايلي تك» و«سيبكو» و«ايوا» و«شالينا للرعاية الصحية» و«فودكس»، فضلاً عن دعم عمليات مختارة لـ«مصرف الراجحي» ومجموعة «اللولو».

وقال شايتانيا بيدي، الشريك المؤسس ورئيس قسم المنتجات في منصة «داروين بوكس»: «يسهم افتتاح مكتبنا بدبي في تعزيز خطط نمونا الطموحة وتسريع أجندة الابتكار للمنصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تماشياً مع التغيير الجذري الذي تحدثه «داروين بوكس» في عالم الموارد البشرية وتجارب الموظفين في الإمارات وسائر أنحاء المنطقة. يؤكد مكتبنا الجديد على التزامنا بمساعدة الشركات على تحقيق أفضل مخرجات الأعمال بالاعتماد على التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي».

استثمارات كبيرة

وتهدف «داروين بوكس» إلى ضخ استثمارات كبيرة تمنح الأولوية لتطوير منتجات مصممة خصيصاً لقانون العمل المحلي وتلبية احتياجات الامتثال وأفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن اعتزامها إطلاق تطبيق للهواتف المتحركة باللغة العربية للموظفين في المنطقة.

وتتطلع الشركة إلى تقديم خدماتها للقوى العاملة في المنطقة مع التركيز على قطاعات التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية لقطاع العقارات، والتأمين، والتجزئة.

وبفضل قدراتها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، أثمرت منصة إدارة رأس المال البشري من «داروين بوكس» عن ابتكارات عدة منها الروبوت الصوتي للموارد البشرية، ونظام الحضور اللا تلامسي القائم على ميزة التعرف على الوجه، وغيرها من المزايا المتعددة والمحورية لإدارة بيئة العمل بعد الجائحة العالمية.

وأشار شايتانيا بيدي إلى أن الإمارات السعودية تعتبران من الدول الرائدة عالمياً في التحول الرقمي، مؤكداً أن منصة «داروين بوكس» المتطورة لتكنولوجيا الموارد البشرية تتفهم ثقافة وسياق وتحديات المنطقة.

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