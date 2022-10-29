«أمانات» تستحوذ على 60 % من «تنمية الإنسان» بـ220 مليون ريال

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أمس شركة أمانات القابضة، وهي الشركة الاستثمارية الوحيدة المدرجة العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم على الساحة الخليحية، استحواذها على حصة 60 % في شركة تنمية الإنسان، وهي المزود للخدمات الخاصة للرعاية والتعليم لأصحاب الهمم في السعودية من خلال مجموعة من الخدمات التعليمية والطبية والتأهيلية، وذلك مقابل قيمة إجمالية تبلغ 220.3 مليون ريال سعودي مع زيادة خاضعة لنمو الأرباح المستقبلية تصل إلى 47.1 مليون ريال سعودي.

ويتوزع نطاق تواجد شركة تنمية الإنسان على 6 مناطق مع توفير خدمات لـ 3000 مستفيد من خلال 9 مدارس و22 مركزاً للرعاية النهارية وعيادات طبية تأهيلية متخصصة. وتتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية أمانات الاستثمارية، وتدعم كلاً من قطاعي الرعاية الصحية والتعليم من خلال التوسع لتلبية احتياجات أصحاب الهمم. ومن خلال هذه الصفقة، سيعمل فريق أمانات مع فريق قيادي تحت إدارة مؤسس شركة تنمية الإنسان الدكتور عمر المديفر، والذي هو أيضاً استشاري أول في الطب النفسي ومتخصص في الطب النفسي للأطفال والمراهقين والعلاج الأسري.

وقال حمد الشامسي رئيس مجلس إدارة أمانات: الاستحواذ على حصة الأغلبية بشركة تنمية الإنسان يدعم أهداف أمانات الاستراتيجية القائمة على الاستثمار في أصول رائدة لها القدرة على بناء منصات قابلة للتطوير. وسيكون لشركة تنمية الإنسان دور أساسي بدعم وتعزيز مكانة أمانات في توفير الخدمات الخاصة للرعاية والتعليم لأصحاب الهمم في المنطقة من خلال سجلها وشبكة خدماتها المتنامية.

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