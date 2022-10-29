«حبيب بنك زيوريخ» يفتتح فرعاً في «دبي المالي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك حبيب بنك آي جي زيورخ، المؤسسة المصرفية التجارية متعددة الجنسيات التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، توسيع شبكته العالمية، وافتتاح فرع جديد له في مركز دبي المالي العالمي.

وعبر توسيع نطاق خدماته المتكاملة والتي يوفرها لعملائه في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، سيعزّز فرع مركز دبي المالي العالمي التابع لحبيب بنك آي جي زيورخ التزام البنك تجاه الإمارات والمنطقة ككل، لا سيما أن الفرع الجديد سيوفر للعملاء منصة سويسرية موثوقة حريصة على صون ثرواتهم، بالإضافة إلى وضع خطط واستراتيجيات للحفاظ على إرثهم.

خيار أمثل

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: تحظى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ولا سيما دولة الإمارات، بالعديد من الوجهات التي تعد الأكثر استقطاباً واستحواذاً على اهتمام أصحاب الثروات مقارنة بباقي دول العالم، مما يجعل مركز دبي المالي العالمي الخيار الطبيعي والأمثل لشركات الخدمات المالية المعنية بتقديم الخدمات المصرفية الخاصة وخدمات إدارة الثروات.

ونرحب بانضمام حبيب بنك آي جي زيورخ إلى منظومتنا المالية المتنامية، والتي تضم اليوم أكثر من 4000 شركة، كما نتطلع قدماً للعمل سوياً دعماً لمساعيهم في الوصول إلى طيف واسع من العملاء عبر الاستفادة القصوى من فرص النمو المتاحة في المنطقة. ويتواجد حبيب بنك آي جيه زيورخ في الإمارات منذ عام 1974، ويقدم خدمات مصرفية لمجموعة واسعة من العملاء في مجالات التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الإسلامية.

حضور عالمي

وقال سلمان حيدر، الرئيس التنفيذي لمجموعة إدارة الثروات لدى حبيب بنك آي جي زيوريخ: يسرنا الإعلان عن توسيع حبيب بنك آي جي زيورخ لحضوره العالمي عبر افتتاح مقره في مركز مالي عالمي رائد على غرار مركز دبي المالي العالمي، الأمر الذي سيدعم خططنا الطموحة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، والذي من شأنه أن يعزز التزامنا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، إذ يعتبر حبيب بنك آي جي زيورخ مؤسسة مالية ذات تراث غني وإرث راسخ تأسس في عام 1967، حيث إن تواجدنا في مركز دبي المالي العالمي، والذي يعتبر منصة مالية عالمية رائدة، سيشكل نقطة انطلاق فارقة ضمن جهودنا المتواصلة لتحقيق النمو المنشود لأعمالنا ومساعينا ضمن أولوياتنا الاستراتيجية.

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