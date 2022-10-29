9.3 مليارات درهم أرباح «ملتيبلاي» في الربع الثالث

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت مجموعة «ملتيبلاي»، وهي شركة قابضة مقرها أبوظبي، تحقيق صافي أرباح بلغ 9.29 مليارات درهم في الربع الثالث من عام 2022، مع استمرار المجموعة في تحقيق أداء قوي عبر استثماراتها والشركات التابعة لها.

وحققت الشركات التابعة للمجموعة نمواً مستداماً في الربع الثالث، مع نسبة نمو بلغت 67% في العائدات والربحية على أساس سنوي، بينما بلغ دخل الاستثمار والمصادر الأخرى 9.25 مليارات درهم، بدعم من الأداء القوي لكل من محفظة المجموعة وأسواق الأوراق المالية المحلية.

وقالت سامية بوعزة، الرئيسة التنفيذية للمجموعة المديرة العامة حققت مجموعة ملتيبلاي ربعاً قوياً بفضل المكاسب الاستثمارية الكبيرة واستمرار نمو قطاعات الشركة. وسنعمل في المرحلة المقبلة على ضمان استمرار تدفق الصفقات بوتيرة مماثلة طوال الربع الرابع وحتى العام المقبل ونرى أن هناك فرصاً استثماريةً كبيرة، على الصعيدين المحلي والدولي، وخصوصاً ضمن قطاع التنقل كما سنواصل الاستحواذ على الأصول المدرة للنقد وتسريع نمو الشركات التابعة لنا.

وتتمتع المجموعة بإمكانات قوية للمستقبل بفضل رافعتها المالية المعتدلة وسيولة أصولها، ما سيتيح لها المضي قدماً في تنفيذ استراتيجية الاستثمارات في الأعمال التحويلية المولدة للنقد التي تفهمها.

وعززت مجموعة ملتيبلاي استثماراتها في قطاع الطاقة وخدمات المرافق باستثمارين استراتيجيين في الربع الثالث من عام 2022. واستحوذت المجموعة على حصة 7.3% في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» بقيمة 10 مليارات درهم.

وتُعد «طاقة» إحدى كبرى شركات المرافق المتكاملة المدرجة في الأسواق المالية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وتمتد أنشطتها وأعمالها لتشمل 11 دولة في أربع قارات. ولديها أيضاً استثمارات كبيرة في أصول توليد الطاقة والمياه ونقلها وتوزيعها، بجانب خطط نموّها الطموحة في قطاع الطاقة المتجددة. وتعد طاقة واحدة من كبرى الشركات الداعمة للمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 بدولة الإمارات. وتشكّل هذه الاستثمارات جزءاً من سعي المجموعة لتنمية استثماراتها في جميع قطاعاتها.

استحواذ

استحوذت مجموعة ملتيبلاي على حصة 80 % في شركة انترناشونال انيرجي القابضة، التي استحوذت أخيراً على حصة 50 % في شركة كاليون إنيرجي للطاقة النظيفة والمتجددة بتركيا. وتشمل أصول كاليون إنيرجي مشروع محطة الطاقة الكهروضوئية بسعة مركبة تبلغ 1.3 جيجاواط في منطقة كارابينار في قونية، إلى جانب مشاريع طاقة متجددة أخرى في مدن مختلفة من تركيا.

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