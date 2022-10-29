250 مليون درهم لأغلى شقة في دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

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في إضافة جديدة لمشهد قطاع العقارات فائقة الفخامة مع انتقال المزيد من أثرياء العالم للإقامة في دبي والاستمتاع بأعلى مستويات لجودة الحياة، افتتحت شركة ألباغو العقارية أمس مبيعات مشروعها الجديد «بالم فلاور» في جزيرة النخلة بدبي الذي يتضمن أغلى شقة في دبي بسعر يبلغ 250 مليون درهم، وكانت شقة فاخرة «بنتهاوس» في مشروع «أتلانتس ذا رويال» هي الأغلى في دبي حتى الآن بـ 180 مليون درهم.

وتحتل الشقة الفاخرة الطابقين العلويين في المبنى وتصل مساحتها إلى مساحة 18000 قدم مربع، وتصنف ضمن فئة الـ «سوبر بنتهاوس».

ويضم المبنى 11 طابقاً تشمل 9 شقق «بنتهاوس» فاخرة بالإضافة إلى الشقة الأعلى والأغلى الـ «سوبر»، وتبدأ مساحة الشقق من 9500 قدم مربع بأسعار تبدأ من 95 مليون دولار.

وبدأت أعمال الإنشاءات بالفعل في موقع المشروع الذي صممته شركة التصميم المعماري العالمية فوستر آند بارتنرز، وسيتم إنجازه بحلول الربع الرابع من العام 2024، ويتضمن جدول السداد دفعة أولى بـ 20 % مع تسديد 60 % خلال مرحلة الإنشاءات و20 % عند التسليم.

وتتميز كل شقة بنتهاوس بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف توفر إطلالات على الخليج العربي، ومجهزة بصالة سينما خاصة وصالة الألعاب الرياضية وشرفة مع حوض سباحة خاص مطل على البحر من جهة وحديقة من الجانب الآخر، كما يضم المبنى موقفاً خاصاً لكل شقة مرتبط بمصاعد خاصة تفتح مباشرة على الشقق.

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