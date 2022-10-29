تفاهم بين «دبي للخدمات المالية» وبورصة بنغلاديش

المصدر: (دبي - البيان)

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وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والبورصة في بنغلاديش، وذلك بهدف تعزيز الحوار المفتوح وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهتين لتنفيذ التزاماتهما التنظيمية.

وقع المذكرة إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، والبروفيسور شبلي ربيع الإسلام، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة في بنغلاديش.

وقال إيان جونستون: سيسهم هذا التعاون بين سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية والبورصة في بنغلاديش في مجالي الرقابة والتنظيم في تحسين إمكان الوصول إلى الأسواق، وسهولة ممارسة الأعمال، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين في مناطق الاختصاص لكلا الطرفين. ونحن على أتم الثقة بأن هذا بدوره سيشجع الشركات المسجلة على رفع معايير التعامل العادل وسيدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وقال البروفيسور شبلي ربيع الإسلام: نحن سعداء بأنه بعد خمسين عاماً من الاستقلال وعلاقات الصداقة التي جمعت البلدين، ستدخل سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة الأوراق المالية والبورصة في بنغلاديش علاقة ترتكز على التعاون والمساعدة والدراسات البحثية، من بين عوامل أخرى. وأضاف: سيؤدي هذا التعاون إلى التطور المستقبلي لأسواق رأس المال في البلدين وتوقيع مذكرة التفاهم هذه يوم متميز للعديد من الأسباب، ونأمل أن يعود هذا التعاون بالفائدة على الجميع في البلدين.

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