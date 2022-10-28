«إف دي آي انتليجنس»: دبي الأفضل عربياً لتأسيس مراكز البيانات

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدرت دبي المُدُن العربية كافة في تأسيس مراكز البيانات، بحسب دراسة نشرتها أمس «إف دي آي انتليجنس».

وقارنت المجلة البريطانية المتخصصة في شؤون الاستثمارات حول العالم بين المُدُن استناداً إلى عدد مشروعات تخزين البيانات التي تأسّست في كل مدينة بتمويل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من يناير 2003، وحتى يونيو 2022، للوقوف على أفضل المُدُن التي يمكنها استضافة مراكز قياسية لتخزين البيانات، من ناحية الجودة/ التكلفة. ورصدت الدراسة 75% من عوامل ومعايير المقارنة للجودة، فيما ذهبت نسبة الــ25% المتبقية للتكلفة.

وبلغ عدد مشروعات تخزين البيانات التي تأسّست في دبي بتمويل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في الفترة المذكورة 30 مشروعاً.

ونالت دبي 30.39 درجة في تنافسية المُدُن لاستضافة مراكز تخزين البيانات لتتصدر المُدُن العربية كافة.

وكانت صدارة منطقة آسيا والمحيط الهادي في تأسيس مراكز البيانات من نصيب العاصمة الصينية بكين. وتصدرت العاصمة البريطانية لندن مُدُن أوروبا في استضافة مراكز البيانات. وكانت صدارة أمريكا الشمالية من نصيب نيويورك، وصدارة أمريكا اللاتينية من نصيب ساو باولو.

ويُقصد بالمركز القياسي لتخزين البيانات المركز الذي يشغل مساحة من الأرض تبلغ على الأقل 465 متراً مربعاً، ويعمل لديه على الأقل 30 موظفاً في تخصصات مختلفة فيما تعتمد فكرة الدراسة على رصد أفضل المُدُن في مختلف أقاليم ومناطق العالم لاستضافة مراكز البيانات، وتأسيس المشروعات المتعلقة بتخزين البيانات، توزيعها وتنظيم تداولها.

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