شنايدر إلكتريك تحصد جائزة «أفضل استخدام للطاقة المتجددة» في جوائز الاستدامة الخليجية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة شنايدر إلكتريك فوزها بجائزة «أفضل استخدام للطاقة المتجددة» في جوائز الاستدامة الخليجية لعام 2022، وذلك عن مركز التوزيع الذكي الإقليمي في دولة الإمارات، والذي يتم تشغيله باستخدام الطاقة الشمسية.

وقالت لوفينا بيريرا، مديرة مركز التوزيع الذكي من شنايدر إلكتريك بالإمارات: تطلب استخدام الطاقة المتجددة في أرجاء المركز الكثير من التخطيط وتحري الأعطال بدقة والعمليات التنفيذية من فريق العمل. ويأتي هذا التكريم من جانب لجنة التحكيم كقوة دافعة لنا لجعل مركز التوزيع الذكي الإقليمي مركزاً مستداماً صديق للبيئة وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وأضافت: تتوجه شنايدر إلكتريك بالشكر إلى مؤسسة Awards International بدولة الإمارات لإعطائنا هذه الفرصة لمشاركة رحلتنا في مجال الاستدامة من خلال مركز التوزيع الذكي الإقليمي.

ويقع مركز التوزيع الذكي الإقليمي من شنايدر إلكتريك في «جبل علي» ومن المخطط أن يصبح المركز أحد أكثر مراكز التوزيع استدامة على مستوى دولة الإمارات، ويرجع هذا إلى تطبيق مبادرات «الاقتصاد الدائري» والتي تشمل تصميم الموقع خالياً تماماً من البلاستيك، واستخدام الرافعات الشوكية التي يتم تشغيلها عن طريق الكهرباء بالإضافة إلى حلول الطاقة الشمسية المتطورة عن طريق الألواح التي تغطي 90 % من احتياجات المبنى من الطاقة. كما يشمل المركز منطقة مخصصة لخدمة العملاء لعرض حلول EcoStruxure المتطورة المدعومة بتقنيات إنترنت الأشياء من شنايدر إلكتريك.

وتولد ألواح السقف الشمسية - التي تديرها شركة إيرلينك إنترناشيونال بالإمارات المتخصصة في خدمات التخزين - حوالي 2.088 ميجاوات في الساعة خلال عامها الأول بفضل 2.000 لوحة شمسية مثبتة على سطح الموقع والتي تقوم بتعويض ما يقرب من 1.500 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. ويشتمل الحل على 16 عاكساً للطاقة الشمسية من شنايدر إلكتريك لتحويل التيار المتغير المباشر للألواح الشمسية الكهروضوئية إلى تيار متناوب يمكن استخدامه بواسطة شبكة مركز التوزيع الإقليمي الذكي. ويستخدم المركز برنامج إدارة القدرة والذي تم تصميمه لمساعدة المنشآت ذات الاعتماد الحرج والمستهلكة للطاقة، على توفير الطاقة وزيادة وقت التشغيل وكفاءته إلى أقصى حد، مما يجعل مركز التوزيع موفراً للطاقة ومستداماً.

وتأتي جهود تحويل مركز التوزيع الإقليمي الذكي إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة في إطار التزام شنايدر إلكتريك بالاستدامة البيئية، والتي تستهدف العمل نحو تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من عمليات موردي شنايدر إلكتريك بنسبة 50 %، حيث تنتج الألواح الشمسية طاقة تكفي لتشغيل أكثر من 200 منزل. ويأتي تكريم شنايدر إلكتريك في جوائز الخليج للاستدامة للعام الثاني، حيث فازت العام الماضي بفئتين رئيسيتين: «أفضل فريق استدامة للعام» و«أفضل تعامل مع الأزمات».

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