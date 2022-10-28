HUB71 تطلق «برزة التكنولوجيا» لتشجيع

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، منصة تتيح لأبرز المؤسسات العائلية في المنطقة الاستثمار في شركات التكنولوجيا بما فيها الشركات الناشئة، وتشكّل منصة «برزة التكنولوجيا» نادياً حصرياً للمؤسسات العائلية في المنطقة يتيح لها فرصة الاستثمار الحصرية في شركات التكنولوجيا الناشئة في منظومة Hub71 الحيويّة، والتي تضمّ ما يقارب 200 شركة ناشئة.

وسجّل تمويل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستويات غير مسبوقة في العام 2021، حيث بلغ 2.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 138 في المئة مقارنةً بالعام 2020، كما يبرز ارتفاع متزايد على مستوى العالم في عدد المؤسسات العائلية التي تستثمر في الشركات الناشئة، ففي العام 2021 تضمّنت 5 في المئة من معاملات المشاريع في العالم مؤسسات عائلية، أي أكثر من الضعف مقارنةً بما سُجل قبل عقد.

وستسهم منصّة «برزة التكنولوجيا» في تعزيز التواصل بين شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين الاستراتيجيين من المؤسسات العائلية ذات المحافظ الاستثمارية الكبيرة التي يمكنها تسريع طرح المنتجات والدخول إلى الأسواق.

وضمّت الفعالية الأولى لمنصة «برزة التكنولوجيا» مجموعة من المؤسسات العائلية في Hub71، والتي تتخذ مقراً لها في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي، ومن بينها شركة علي وأولاده، والنويس للاستثمار، وياس للاستثمار، ومجموعة الطاير، ومجموعة الهلال، وفايث كابيتال، ومجموعة كانو، ومجموعة الفهيم، وسيف بن درويش وغيرها.

وستستفيد المكاتب العائلية التي دُعيت للانضمام إلى النادي الرأسمالي الحصري من مزايا متعددة بما في ذلك حضور فعاليات العروض التقديمية، والانضمام إلى شبكات المستثمرين، والمشاركة في الفعاليات ومنتديات الأعمال التي تقودها شركة مبادلة للاستثمار، الشريك الاستراتيجي لـHub71، بالإضافة إلى الحصول على الدعم خلال مرحلة تأسيس الشركات في سوق أبوظبي العالمي، والاستفادة من برامج Hub71 وشركائها من شركات رأس المال المخاطر.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـHub71: «تعتبر المؤسسات العائلية القلب النابض للقطاع الخاص في الإمارات، والذي سيضطلع بدور رئيس في صياغة السنوات الخمسين المقبلة في الإمارات.

ومع إطلاق «برزة التكنولوجيا»، سنسهم في Hub71 في دعم النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، كما سنوفر للمؤسسات العائلية فرصة تحقيق أكبر قدر من التنوع والشمول في استثماراتها، وتشجيع مختلف الأطراف على تبادل المعارف والخبرات».

وجمعت Hub71 منذ إطلاقها في العام 2019 تمويلاً بقيمة 3.2 مليارات درهم لصالح منظومة شركاتها الناشئة، وتعمل شركات Hub71 على تأمين الاستثمارات لتنمية مشاريع مستدامة ومؤثرة، انطلاقاً من عاصمة دولة الإمارات بدعم من مجتمع رأس المال الذي يضم نحو 30 شركة رأسمال مخاطر وصندوقاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز