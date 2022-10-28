259 مليون درهم أرباح الواحة كابيتال بنهاية سبتمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «الواحة كابيتال» شركة إدارة الاستثمارات، تحقيق صافي أرباح بقيمة 259 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، مقارنة بـ 454 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وخلال الربع الثالث 2022، سجلت الشركة صافي ربح بقيمة 160 مليون درهم بزيادة نسبتها 125% مقارنة بالربع الثالث 2021 (71 مليون درهم)، مكللة جهودها بأداء قوي.

ونجحت وحدة الأسواق العامة، التي تدير صناديق استثمارية في أدوات الائتمان والأسهم في الأسواق الناشئة، في تحقيق صافي عوائد استثمارية بقيمة 360 مليون درهم وصافي أرباح بقيمة 307 ملايين درهم بنهاية سبتمبر.

بينما سجلت وحدة الاستثمارات الخاصة، التي تتبع نهجاً استثمارياً متعدد الأصول عبر قطاعات ومناطق مختلفة، عوائد استثمارية صافية بقيمة 68 مليون درهم وصافي ربح بقيمة 25 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

في حين حققت «الواحة لاند» صافي عوائد استثمارية بقيمة 37 مليون درهم وصافي ربح بقيمة 28 مليون درهم. واستقرت قيمة محفظة الأصول المدارة التابعة لشركة الواحة كابيتال عند 6.5 مليارات درهم بنهاية 30 سبتمبر 2022.

واختيرت الواحة كابيتال، خلال شهر سبتمبر 2022، ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأكبر 30 شركة لإدارة الأصول في الشرق الأوسط لعام 2022، ذلك للعام الثاني على التوالي.

وقال وليد المهيري رئيس مجلس إدارة الواحة كابيتال: رغم التحديات، أظهرت الواحة كابيتال مستويات عالية في المرونة وأحرزت أداءً مالياً قوياً خلال الربع الثالث من العام الجاري، محققة زيادة في إجمالي الدخل بنسبة 67 % ونمواً مضاعفاً في صافي الربح على أساس سنوي.

وواصلت وحدة الأسواق العامة في تسجيل أداء مميز مقارنة بالمؤشرات المعيارية ذات الصلة منذ بداية العام وحتى تاريخه، محققة نتائج تراكمية متميزة منذ تأسيسها.

وواصلت وحدة الاستثمارات الخاصة التوسع والنمو عبر محفظة الفرص العالمية ومحفظة الأصول الأساسية، مع الاستمرار في توليد القيمة وتحقيق دخل من الأصول الناضجة.

ولا تزال الشركة ملتزمة بجذب رؤوس أموال الأطراف الثالثة وتوسيع نطاق قاعدة مستثمريها، باعتبار ذلك إحدى أولوياتها الرئيسية، حيث حققت محفظة أصولها المدارة زيادة بقيمة 700 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وتمتلك الواحة كابيتال محفظة أصول واستثمارات متنوعة مدعومة بميزانية عمومية قوية، مما يعزز قدراتها على مواجهة التقلبات والظروف الاقتصادية غير المواتية.

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