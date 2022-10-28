9 مليارات أرباح «ألفا ظبي» في 9 أشهر بنمو 150%

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة «ألفا ظبي القابضة»، إحدى الشركات الاستثمارية القابضة الأسرع نمواً في الإمارات، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى للعام الجاري عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 حيث نجحت في تحقيق نتائج مالية قوية وسجلت صافي ربح بلغ 9 مليارات درهم بزيادة قدرها 150% على أساس سنوي، ارتفاعاً من 3.6 مليارات درهم.

وحققت إيرادات الشركة نمواً كبيراً بلغ 133% على أساس سنوي لتصل إلى 26.6 مليار درهم، مع مساهمات قوية من قطاع الرعاية الصحية الذي لا يزال يشهد طلباً قوياً، وقطاع العقارات والإنشاءات والقطاعات الصناعية، والتي لا تزال تمثل محفزات قوية لنمو المجموعة.

تمضي ألفا ظبي قدماً في عمليات الاستحواذ والاستثمارات ضمن استراتيجية نموّها، فقد أعلنت عن العديد من الصفقات الرئيسية خلال الربع الثالث من العام الجاري شملت الاستحواذ (الخاضع للموافقات النهائية والتنظيمية) عبر مجموعة «بيور هيلث» التابعة لها على حصة أقلية في شركة «أردنت» للخدمات الصحية، وهي رابع أكبر مشغل خاص لمستشفيات الرعاية الحرجة في الولايات المتحدة. وسيعمل هذا الاستحواذ على توسيع وتنويع محفظة الرعاية الصحية المتنامية لمجموعة ألفا ظبي.

إضافة إلى ذلك، واصلت ألفا ظبي ترسيخ مكانها والتزامها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال الاستحواذ أوائل شهر أكتوبر 2022 على حصة أقلية في شركة «كاليون إنيرجي» للطاقة النظيفة في تركيا.

وتمثل هذه الصفقة أيضاً باكورة استثمارات ألفا ظبي في السوق التركية، حيث تواصل المجموعة تنفيذ استراتيجية التنويع الخاصة بها والاستفادة من الفرص الاستثمارية في الأسواق الجديدة. وما يزال توسيع محفظة ألفا ظبي خارج دولة الإمارات يؤتي ثماره، إذ بلغت الإيرادات من الاستثمارات الخارجية 3.4 مليارات درهم منذ بداية عام 2022 وحتى تاريخه، بارتفاع سنوي قدره 160%.

موجودات

وتحافظ المجموعة على ميزانية عمومية قوية محققةً زيادة كبيرة في إجمالي قيمة الموجودات التي وصلت إلى 109.1 مليارات درهم، بارتفاع كبير مقارنةً عمّا كانت عليه نهاية عام 2021 على خلفية النشاط الاستثماري القوي ودمج البيانات المالية بالكامل لشركة «الدار العقارية» مع بيانات المجموعة.

وقال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: لم تدّخر الشركة جهداً في تعزيز قوة محفظة أعمالها المتنوعة بالتزامن مع الزخم الإيجابي الذي تشهده أسواق دولة الإمارات مدعومة بأسس اقتصادية قوية والمشهد المزدهر لأسواق رأس المال بخلاف التوقعات العالمية.

وقد استثمرنا على مدار العام حصة كبيرة من رأس مال المجموعة في تنويع محفظتنا بالتزامن مع توسعنا في أسواق جديدة، ونجحنا في تعزيز نمو الأرباح عبر المجموعة على جميع المستويات.

وبالنظر إلى المستقبل، واستناداً على مركز السيولة القوي لدينا، سنواصل نشاطاتنا على صعيدي الاستثمار والاستحواذ مع استمرار توظيف رأس المال بشكل فعال في الفرص ذات القيمة المتراكمة التي تساعدنا على الوصول إلى الحد المستهدف من العوائد، وتسمح لنا أيضاً بتوسيع استثماراتنا وتنويع منصتنا بشكل أوسع بحيث نوفر قيمة أكبر لمساهمينا.

مركز مالي قوي

تتمتع المجموعة بتمويل جيد ومركز مالي قوي بلغ 16.9 مليار درهم، والذي ستقوم بتوظيفه لدعم وتنفيذ خطتها التوسعية على صعيد القطاعات والمناطق الجغرافية. ومن خلال نموذج التشغيل القوي، ومركزها المالي المتين، والتوظيف الفعال لرأس المال، ونهجها الاستثماري السريع والمرن، تتمتع ألفا ظبي بمكانة ريادية تتيح لها مواصلة نموها والاستفادة من الفرص الاستثمارية، مع تحقيق قيمة للمساهمين على المديين القريب والبعيد.

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