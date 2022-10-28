11.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 11.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2217 مبايعة بقيمة 7 مليارات درهم منها 234 مبايعة للأراضي بقيمة 2.26 مليار درهم و1983 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.74 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 300 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 130 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 86 مليون درهم في منطقة جزر العالم.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 105 مبايعات بقيمة 353 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 634 مليون درهم وثالثة في الممزر بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 166 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 60 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 49 مليون درهم في منطقة ام سقيم الثالثه وأخيرا مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 269 مبايعة بقيمة 449 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 241 مبايعة بقيمة 939 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 170 مبايعة بقيمة 143 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.23 مليار درهم منها 118 رهنا لأراض بقيمة 845.68 مليون درهم و277 رهنا لفلل وشقق بقيمة 1.42 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة المركز التجارى الاولى بقيمة 727 مليون درهم وأخرى في منطقة الصفوح الثانية بقيمة 150 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 97 هبة بقيمة 2.25 مليار درهم كان أهمها بمنطقة الكرامه بقيمة 592 مليون درهم وأخرى في منطقة الحمرية بقيمة 282 مليون درهم.

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