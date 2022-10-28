مركز دبي التجاري العالمي: 79 فعّالية تجارية واستهلاكية خلال الربع الأخير

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن استعداده لاستضافة تقويم حافل بالفعّاليات خلال الشهرين الأخيرين من العام الحالي، حيث تستقبل فعاليات الربع الأخير من العام الجاري 106 فعاليات، منها 79 فعّالية "تجارية واستهلاكية" بزيادة 41٪ على أساس سنوي، بالإضافة إلى 27 فعالية خاصة.

وبالإضافة إلى الفعّاليات التي جرى تنظيمها خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أكتوبر الحالي، كما يضم الأسبوع الرابع من الشهر الحالي تسع فعّاليات، بما فيها معرض "عرب لاب +" - 24-26 أكتوبر الحالي -، والمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة - 25-27 أكتوبر -، ومؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن - 25-27 أكتوبر -، ومعرض الشرق الأوسط الزراعي - 25-26 أكتوبر -، ومعرض دبي لكمال الأجسام ومعرض دبي للحياة النشطة - 28-30 أكتوبر -، ومعرض "بيوتي وورلد ميدل إيست" - 31 أكتوبر - 2 نوفمبر- .

ويواصل مركز دبي التجاري العالمي؛ في ظل الأداء الاستثنائي مدفوعاً بالزخم الكبير الذي يشهده قطاع الفعّاليات خلال العام 2022، حيث يستعد المركز لاستضافة أبرز المعارض الرئيسية للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، أبرزها: معرض "جلفود للتصنيع"، والذي يتضمن أربعة معارض متخصصة في الأغذية والضيافة، بالإضافة إلى "سيتي سكيب جلوبال"، والخمسة الكبار "The Big 5" في نسخته الـ 43 في ديسمبر القادم، والذي يواصل ترسيخ مكانته كأحد أهم وأكبر الفعّاليات في قطاع البناء والتشييد.

ويسعى المركز إلى تعزيز إسهامات قطاع الفعّاليات في اقتصاد إمارة دبي، وذلك من خلال عدد من الفعّاليات الراسخة مثل "جيتكس جلوبال"، حيث حققت النسخة الـ 42 للمعرض نجاحاً استثنائياً تمثّل في استضافة أكثر من 5٫000 شركة من 90 دولة عارضة، وشهد المعرض إضافة 1٬400 جهة عارضة جديدة إلى قائمة العارضين، كما رحّب المعرض بأكثر من 138٫000 زائر من 175 دولة، وحقق زيادة من خانتين في المساحة على أساس سنوي.

وقال ماهر عبدالكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي، إن العام الحالي يُعد فرصة لإعادة توجيه بوصلة قطاع الفعّاليات لمستويات ما قبل الجائحة، حيث انطلق الموسم الحالي للفعّاليات بشكل إيجابي جداً مع العودة الناجحة لمعرض ومؤتمر الصحة العربي إلى موقعه المعتاد على تقويم فعّاليات شهر يناير.

ويشهد قطاع التجميل عودة المعرض الأكبر في المنطقة، وهو معرض "بيوتي وورلد ميدل إيست"، والذي ينعقد من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر ويسلّط الضوء في نسخته السادسة والعشرين على تكنولوجيا التجميل، كما يستكشف أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والطباعة ثلاثية الأبعاد التي تدخل في قطاع التجميل، بالإضافة إلى تحليل الحمض النووي، ومستويات الشفافية في مكونات مستحضرات التجميل، والتطبيقات المخصصة للجمال.

ويعود معرض "جلفود للتصنيع"، الحدث الأبرز في مجال تجهيز الأغذية والمشروبات والتعبئة والتغليف في المنطقة، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل ليسلّط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع تصنيع الأغذية، ويشهد المعرض مشاركة 1٫600 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة، وسيجري تنظيمه بالتزامن مع أربعة معارض، وهي معرض "جلف هوست"، ومعرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة - يامكس -، والنسخة الثالثة من معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، علاوة على مهرجان المأكولات المتخصصة.

وستشهد النسخة الـ45 من مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات تسليط الضوء على مرونة وجهوزية قطاع الرعاية الصحية العالمي، والذي سيجري تنظيمه خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر تحت شعار "دروس عالمية، إجراءات محلية: الرعاية الصحية المستدامة"، وبمشاركة أكثر من 150 متحدثا وأكثر من 1٫000 مشارك حول العالم، ويأتي المؤتمر في الوقت الذي تواصل فيه المستشفيات في جميع أنحاء العالم ترجمة الدروس المستقاة من الجائحة إلى إجراءات مستدامة لقطاع الرعاية الصحية.

وستتجه الأنظار إلى قطاع التعليم خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر، حيث ينطلق المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي، والذي سيجري تنظيمه بالشراكة مع وزارة التعليم، وتعد نسخة هذا العام من المعرض الأكثر تنوعاً حتى الآن، حيث تشارك مجموعة من المتحدثين من حول العالم للحديث حول أهم القضايا المتعلّقة برفاهية الطلبة، والسمات القيادية، والمواهب المستقبلية، وتكنولوجيا التعليم.

وفي العام الذي تشهد فيه دبي ارتفاعاً قياسياً في المعاملات العقارية، ينطلق معرض "سيتي سكيب جلوبال" خلال الفترة 21 - 23 نوفمبر لتعريف الزوّار والمستثمرين بأحدث المشاريع العقارية من حول العالم. وستوفر نسخة 2022 من المعرض الفرصة لإنشاء شراكة طويلة الأجل بين الشركات في مختلف فئات المشاريع، بما في ذلك السكنية والتجارية والصناعية.

وسيعود معرض "أوتوميكانيكا دبي"، أكبر معرض تجاري دولي لخدمات ما بعد البيع للسيارات في الشرق الأوسط، خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر 2022. ويركز المعرض هذا العام على التكنولوجيا الناشئة كمحور رئيسي، كما سيحتضن "منطقة الابتكار" والمخصصة للمصّنعين والعلامات التجارية لعرض أحدث الأفكار والحلول الرقمية والمركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى محطات وأدوات شحن المركبات الكهربائية التي تواصل إحداث تحولات نوعية في قطاع السيارات.

وقبيل انتهاء العام الحالي، تشهد إمارة دبي تنظيم معرض الخمسة الكبار "The Big 5"، الحدث الأبرز في قطاع البناء والإنشاءات، والذي ينطلق خلال الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر، ويواصل المعرض مسيرة تمتد لـ 40 عاماً من خلال توفير أهم الرؤى حول الأسواق، مما يرسخ مكانته ويضمن استقطاب كبرى الشركات للمشاركة في ست فعّاليات متخصصة مشتركة.

وفيما يتعلّق بالفعّاليات المخصصة للمستهلكين، يعود "جيتكس شوبر" الذي يحظى بشعبية كبيرة خلال الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر المقبل، ويعد المعرض مهرجاناً للتكنولوجيا، حيث تجتمع في قاعاته أفضل العلامات التجارية وتجار التجزئة وعشاق التكنولوجيا، وتتاح الفرصة لزوّار المعرض للحصول على صفقات وخصومات كبيرة، كما يشهد المعرض إطلاق منتجات يومياً، بالإضافة إلى سحوبات على جوائز وعروض تفاعلية وغيرها الكثير.

ومن المتوقع أن يستمر الزخم في قطاع الفعّاليات في الإمارة خلال الربع الأول من عام 2023، حيث تم تأكيد خمس فعّاليات رفيعة المستوى في يناير، بما في ذلك معرض الصحة العربي، معرض الرعاية الصحية الرائد في المنطقة منذ عام 1975، والذي سيستضيف 3٫000 عارض من 70 دولة، فيما يتوقع أن يفوق عدد الزوّار 51٫000، ومؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا - دوفات -، والمعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة - إنترسيك -، ومعرض "آي إف أكس"، ومعرض الشرق الأوسط للإضاءة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز