3.9 مليارات درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.9 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 333 مبايعة بقيمة 1.32 مليار درهم، منها 64 مبايعة للأراضي بقيمة 781.31 مليون درهم و269 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 535.68 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 130 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 478 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 31 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وثالثة في الخليج التجارى بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 507.54 مليون درهم منها 33 رهنا لأراض بقيمة 470.61 مليون درهم و39 رهونا لفلل وشقق بقيمة 36.93 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 58 هبة بقيمة 2.1 مليار درهم كان أهمها بمنطقة الكرامه بقيمة 592 مليون درهم وأخرى في منطقة الحمريه بقيمة 282 مليون درهم.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز