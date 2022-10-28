2.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 612 مبايعة بقيمة 1.77 مليار درهم، منها 77 مبايعة للأراضي بقيمة 588.01 مليون درهم، و535 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.18 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 86 مليون درهم في منطقة جزر العالم، تلتها مبايعة بقيمة 72 مليون درهم في منطقة جزر العالم، تلتها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم في منطقة راس الخور الصناعية الثالثة.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.03 مليار درهم، منها 26 رهن أراضٍ بقيمة 156.26 مليون درهم، و83 رهن فلل وشقق بقيمة 877.91 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 727 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الأولى بقيمة 61 مليون درهم.

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