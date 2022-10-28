«سلامة»: إحالة نائب الرئيس السابق إلى المحكمة الجنائية

المصدر: (دبي البيان)

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أفادت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، بأنه تمت إحالة نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب السابق للشركة، وآخرين، إلى المحكمة الجنائية بتهم متعددة.

وذكرت «سلامة» في إفصاح إلى سوق دبي المالي، أمس: «لاحقاً لإفصاحنا بتاريخ 2022-9-23 بشأن صدور الحكم النهائي لمحكمة التمييز في دبي لصالح الشركة بإنهاء النزاع المتعلق بالقرض المدعي به، يعلن مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» لمساهمي الشركة الكرام أنه قد صدر قرار النيابة العامة في دبي بإحالة نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب السابق -مع آخرين- إلى محكمة الجنايات في دبي بعدة تهم، من ضمنها الاستيلاء على أموال الشركة والإضرار بمصلحة الجهة التي عملوا بها لما يقارب العشرين عاماً».

وكما جاء في بيان الشركة: «يود مجلس الإدارة الحالي أن يؤكد للمساهمين الكرام استمرار جهوده في المحافظة على حقوقهم وحمايتها من أي محاولة للنيل منها، واسترداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها إلى الشركة».

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