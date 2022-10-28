سياحة الشارقة: النصف الأول يبشر بموسم استثنائي

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكدت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أن مواصلة الإمارة افتتاح أضخم المرافق والمشاريع السياحية خلال فترة الجائحة هو دليل على متانة اقتصادها وقوة سياساتها وخططها، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية رائدة، واشارت أن الأرقام الإيجابية خلال النصف الأول 2022، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، تبشر بموسم استثنائي، خاصة مع انطلاق عدد من المناسبات العالمية والفعاليات الكبرى التي تحتضنها المنطقة.

وأعلنت الهيئة نتائج أداء القطاع السياحي والفندقي خلال فترة النصف الأول 2022، مؤكدة ارتفاع عدد النزلاء 12 % إلى حوالي 626 ألف نزيل، وارتفاع معدل الإشغال 11 % ليصل إلى 66 %. ويشكل قطاع السياحة 10 % من الناتج المحلي للإمارة.

وارتفع إجمالي إيرادات قطاع الفنادق والضيافة 50 % إلى نحو 200 مليون درهم، وزاد إيراد الغرفة المتاحة 46 % ليصل إلى ما يقارب 136 درهماً، ووصل متوسط سعر الغرفة إلى 202 درهم بنسبة ارتفاع 20 %.

جاء ذلك خلال اللقاء السنوي لهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة أمس بمنتجع وسبا شيراتون الشارقة، بمشاركة عدد من مسؤولي ومديري الشركات العاملة في قطاع الفنادق والضيافة، وبحضور خالد جاسم المدفع رئيس الهيئة، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي، مدير الهيئة.

وأكد خالد المدفع لـ«البيان» أن الملتقى مهم للغاية ونحرص عليه دائماً لاستعراض العديد من الخطط المستقبلية لقطاع السياحة والتي تقدمها حكومة الشارقة. وأشار إلى أن بيوت العطلات يجري العمل على تنظيمها لأن لها إيجابيات وسلبيات. وخلال العام المقبل سيتم إصدار التصاريح لها من قبل الهيئة حتى تكون عملية التأجير لها بصورة قانونية ومقننة.

زيادة

ولفتت الهيئة إلى أن عام 2022 شهد زيادة ملحوظة في نسبة إقبال السياح الخليجيين إلى الإمارة حيث ازداد عدد السياح القادمين من سلطنة عمان إلى أكثر من 55,200 نزيل في المنشآت الفندقية في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل أكثر من 5,900 نزيل في الفترة نفسها من عام 2021، وخلال نفس الفترة، وصل عدد السياح القادمين من السعودية إلى ما يتجاوز 31,500 نزيل لدى المنشآت الفندقية في إمارة الشارقة، مقابل ما يزيد على 7,000 نزيل تقريباً في المدة المقابلة من عام 2021، وفي مؤشر إلى قوة استقطاب السياحة في الشارقة للسياح الخارجيين، أشار تقرير الهيئة إلى وصول عدد الزوار القادمين من روسيا إلى أكثر من 00 55,8 نزيل روسي في فنادق الشارقة خلال النصف الأول من عام 2022، ومن الهند ما يقارب 75,600 نزيل تقريباً في مختلف المنشآت الفندقية.

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