اختتام المؤتمر التشاوري حول الأجندة الرقمية العربية

المصدر: (دبي - وام)

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اختتمت، أمس، أعمال «المؤتمر التشاوري واجتماعات الخبراء حول الأجندة الرقمية العربية والمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية» في مقر كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي بعد نقاشات مستفيضة حول التعاون الرقمي ومستقبل الاقتصادات الحديثة في المنطقة والعالم.

وتداول المجتمعون في المؤتمر والاجتماع أفضل السبل والسياسات والآراء حول بلورة ووضع أهداف وغايات ومؤشرات وتدابير سياسية عمليّة ذات أولوية قائمة على الأدلّة، لتعزيز التنمية الرقمية التي من شأنها الإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية العربية الشاملة.

كما حرص المنظمون من المؤسسات العالمية والعربية على تقديم الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة الداعم الأول للمبادرات العربية التي تستهدف تطوير الاقتصادات القائمة على رؤى الاقتصاد الرقمي الحديث، وعلى استضافتها لهذا التجمع الدولي العربي من المختصين في مجالات الاقتصاد الرقمي.

واستعرض المتحدثون المسارات والمجالات المترابطة مع الأجندة الرقمية العربية من خلال نقاشات مستفيضة أعطت التوصيات والحلول الناجعة لتعزيز هذه الجهود والاستقرار في الدول العربية، في إطار نهج استباقي لمساعدة الدول العربية على مواكبة الثورة الرقمية والاستفادة من المزايا التي يقدمها في إطار التحولات الرقمية الهائلة التي يشهدها العالم.

وقدمت يو بينغ تشان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا في نيويورك الشكر لدولة الإمارات على الاستضافة والدعم اللامحدود للجهد العالمي في التنسيق والتعاون، مؤكدة الحرص على المشاركة مع كافة الجهات في جهود التنمية العالمية، والإسهام في مستقبل أكثر إشراقاً للمجتمعات العالمية.

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