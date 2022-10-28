مجموعة «إي إم بي جي» تجمع تمويلاً بقيمة 200 مليون دولار

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «إي إم بي جي»، الشركة المليارية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، وتمتلك وتدير موقعي بيوت ودوبيزل في الإمارات، وموقع زمين في باكستان، إغلاق جولة استثمارية، بقيمة 200 مليون دولار، وذلك بقيمة أعلى بكثير من جولتها الأخيرة في عام 2020.

وقاد هذه الجولة صندوق أسهم النمو الواقع في الولايات المتحدة «أفينيتي بارتنرز»، بتمويل جديد من «كيه سي كيه» و«أكاسيا بارتنرز»، بالإضافة إلى العديد من المستثمرين الآخرين، بما في ذلك شركة «بروساس»، التي تحتفظ بحصتها. تدير «إي إم بي جي» العديد من المنصات الإلكترونية للإعلانات المبوبة عبر الإنترنت من أسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب وجنوب شرقي آسيا.

وأكدت «إي إم بي جي» أنها ستستمر في التركيز على أسواقها الأساسية، والتي تتسم بالفعل بتدفق نقدي إيجابي ونمو مستدام. سيتم تخصيص غالبية الاستثمار لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد أكبر سوق للشركة، حيث تدير العلامتين التجاريتين الرائدتين بيوت ودوبيزل، واستثمرت الشركة بشكل كبير في البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بها وبمراكزها التقنية الخاصة، التي تضم أكثر من 500 مهندس، وصرحت «إي إم بي جي» بأن جزءاً كبيراً من الأموال الواردة سيتم تخصيصها للاستثمار بشكل أكبر في المنصة التكنولوجية الخاصة بها، والتي لديها قابلية للتطوير بدرجة كبيرة.

ومع هذه الجولة الاستثمارية، تبدأ «إي إم بي جي» فصلاً جديداً في قصة نجاحها. نحن نسير على الطريق الصحيح نحو مضاعفة عائداتنا، وذلك منذ 24 شهر الماضية مع تحقيق موقف إيجابي بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، ونتطلع إلى مواصلة هذا المسار قوي النمو.

وقال حيدر خان، رئيس مجموعة «إي إم بي جي» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه مع الإغلاق الناجح لهذه الجولة، سيتجه تركيز الشركة الآن نحو التحضير للاكتتاب العام في المستقبل القريب، والذي كان دائماً جزءاً من رؤيتنا الأكبر، وأشار إلى أن العلامتين التجاريتين في الإمارات بيوت ودوبيزل اجتمعتا في عام 2020، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة كبيرة في القيمة للعملاء والمستخدمين على حد سواء.

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