«سوق أبوظبي» يعقد شراكة مع مؤشر التمويل الأخضر العالمي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلن سوق أبوظبي العالمي ومجموعة «Z/‏Yen»، أمس، عن توقيع شراكة بين مؤشر التمويل الأخضر العالمي وسوق أبوظبي العالمي، بهدف دعم تطوير المؤشر وتأكيد التزامه بالتمويل المستدام.

ويشكل التمويل المستدام أحد المحاور الرئيسية التي تحظى باهتمام سوق أبوظبي العالمي، بوصفه مركزاً مالياً يحرص على دعم أنشطة تكوين رأس المال وجمعه واستثماره، وكذلك تصميم المنتجات وإصدارها للمساهمة في تحقيق أهداف ذات منفعة اقتصادية واجتماعية وبيئية. وقد أسهمت المبادرات العديدة التي قادها سوق أبوظبي العالمي في نمو وازدهار قطاع التمويل المستدام في أبوظبي، وتشمل قائمة المبادرات المبادئ الإرشادية لدولة الإمارات حول التمويل المستدام، وإعلان أبوظبي للتمويل المستدام، والشهادة التنفيذية في التمويل المستدام، ومنتدى أبوظبي للتمويل المستدام.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: بصفته مركزاً مالياً عالمياً رائداً، يسرنا في سوق أبوظبي العالمي المساهمة في جهود مؤشر التمويل الأخضر العالمي الهادفة إلى إنشاء مرجع عالمي للتمويل المستدام، وتعزيز تعاونه مع مجموعة «Z/‏Yen» لدمج متطلبات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في نماذج الأعمال. ويعتزم سوق أبوظبي العالمي إصدار إطار تنظيمي بهذا الشأن قريباً، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهوده المستمرة الهادفة لتطوير منظومته للتمويل المستدام.

يرصد مؤشر التمويل الأخضر العالمي تطور التمويل الأخضر في العالم، عبر تقييم جودة ونمو هذه الشريحة من التمويل بالمراكز المالية العالمية.

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