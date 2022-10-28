غرفة تجارة أم القيوين تعفي العضويات المنتهية من دفع الرسوم

المصدر: (أم القيوين - وام)

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أصدر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين قراراً ينص على إعفاء جميع الأعضاء أصحاب العضوية غير المفعلة (المنتهية - الموقوفة) من سداد رسوم العضوية عن السنوات السابقة بما لا يجاوز 5 سنوات، على أن يتم سداد رسوم العضوية عن السنة الأخيرة فقط يستمر العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة الميلادية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2022.

تأتي هذه الخطوة تماشياً مع قرار صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين رَقَم 5 لسنة 2022 بشأن دعم قطاعات الأعمال والأفراد بأم القيوين.

ويبلغ عدد المشروعات المستفيدة من هذا القرار 1523 مشروعاً، يمكنها الاستفادة من هذه المبادرة عن طريق التقدم بطلب تفعيل العضوية إلى مكتب الغرفة بدائرة التنمية الاقتصادية قبل 31 ديسمبر .

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