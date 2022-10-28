«كلية دبي للسياحة» تدرب كوادر وطنية

المصدر: دبي- البيان

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نظمت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ممثلة بإدارة توطين القطاع السياحي، بالتعاون مع مجموعة أكور بروبرتيز، اليوم المفتوح الذي أقيم بهدف استقطاب عدد من الكوادر الوطنية للانضمام إلى برنامج «خبرة» لتدريب المواطنين ضمن جهود مبادرات الدولة لتوطين مهن القطاع الخاص عبر برنامج «نافس».

وأقيم اليوم المفتوح على متن فندق السفينة كوين إليزابيث2 في ميناء راشد بدبي، بحضور عدد من الكوادر الوطنية الشابة ذات الخبرة، الباحثة عن فرصة للانضمام إلى برنامج خبرة للتدريب.

ويخضع من يقع عليهم الاختيار لمدة تدريب تصل إلى 12 شهراً، وستصرف لهم مكافآت مالية شهرية من قبل نافس، فيما ستقدم لهم مجموعة فنادق أكور بروبرتيز وكلية دبي للسياحة التدريب التقني في المهارات الأساسية، بهدف دعمهم وإثراء معارفهم وتزويدهم بخبرات تؤهلهم للالتحاق بوظائف متميزة في القطاع الخاص مستقبلاً.

وقال غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «برنامج»خبرة«هو واحد من البرامج التدريبية المهمة التي أطلقها برنامج»نافس«بهدف رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز مهاراتهم في مختلف المجالات. اليوم، أصبح القطاع السياحي من القطاعات الاستثمارية الواعدة، ونأمل أن نتمكن من رفده بالأطر المؤهلة والقادرة على النهوض به وتطويره، من خلال برامجنا التدريبية وعلى رأسها»خبرة«، وعبر تعاوننا مع شركائنا من المؤسسات الأكاديمية وشركات القطاع الخاص التي تعمل في هذا المجال، وتوفير الفرص المناسبة للخريجين الجدد من مواطني الدولة».

خطوة إيجابية

قالت مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي في دبي: سعداء بهذه الخطوة الإيجابية لكوننا جزءاً مهمّاً من هذه المبادرة، وهي واحدة من أهم مبادرات الدولة لتوطين مهن القطاع الخاص عبر برنامج نافس، الذي يتولى وضع خطط استراتيجية طويلة المدى لدعم المواطنين في القطاع الخاص.

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