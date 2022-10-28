دبي ترسخ مكانتها محوراً عالمياً بسلاسل التوريد المستدامة

المصدر: دبي- البيان

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نظمت غرفة تجارة دبي، ممثلة بمركز أخلاقيات الأعمال التابع لها مؤخراً، مؤتمر «حوار دبي 2022»، الذي نظم في فندق ريتز كارلتون في مركز دبي المالي العالمي، تحت عنوان «إدماج الاستدامة ضمن سلسلة التوريد»، وذلك بحضور 150 مشاركاً، يمثلون شريحة واسعة من المعنيين والمهتمين بالمسؤولية الاجتماعية في إمارة دبي.

ودعا المؤتمر الشركات إلى إدماج الاستدامة بسلسلة التوريد، فيما تم التشديد على أن دبي ببنيتها التحتية اللوجستية المتطورة، وتقنياتها المتقدمة، وخبراتها الواسعة وممارساتها المستدامة، رسخت مكانتها كلاعب عالمي في سلاسل التوريد المستدامة.

المؤتمر الأكبر

وجمع حوار دبي، أكبر مؤتمر للاستدامة في إمارة دبي، مشاركين من مختلف الصناعات والقطاعات للعمل معاً، لإيجاد رؤية موحدة للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في دولة الإمارات، ويتميز بكونه منصة مثالية لكافة المعنيين والمهتمين لمناقشة كل المواضيع والاستراتيجيات والمبادرات التي يحتاجها مجتمع الأعمال في الإمارات، للوصول إلى اقتصاد مستدام ومسؤول في الدولة. كما تهدف الغرفة، من خلال تنظيم هذا الحوار، إلى جلب أفضل الأفكار الإبداعية في مجال المسؤولية الاجتماعية إلى المنطقة، وتسهيل الحوار والنقاشات بين الأكاديميين والممارسين وقادة الأعمال حول المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، بالإضافة إلى إبراز أهمية الممارسات المستدامة لمجتمع الأعمال العالمي.

استراتيجيات وتحديات

وناقش الحوار فرص وتحديات تطوير استراتيجيات لسلاسل الإمداد والتوزيع المستدامة، وتحديد وإدارة المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة والبيئة، والتأثير البشري في امتداد سلاسل التوريد، والتعاون مع الشركاء حول مسائل الاستدامة المتنوعة، وتقييم الأداء المستدام ضمن هذه السلاسل. وتعرف المشاركون إلى أحدث وأفضل الممارسات في هذه المجال الحيوي، وأهمية وضع الاستدامة على رأس أولويات استراتيجيات الشركات والأعمال. وبيّنت تقديرات أن أكثر من ثلاثة أرباع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تنشأ في سلاسل الإمداد والتوزيع، ولذلك، فإن الأطراف المعنية، باتت تضع ضغوطاً على الشركات والمؤسسات، للتركيز على الاستدامة في كل مراحل سلسلة التوريد.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد حسن الهاشمي نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، أن الاستدامة باتت أولويةً أساسية في الاقتصادات العالمية، التي أصبحت تركز أكثر على القيم البيئية والمجتمعية والحوكمة، حيث لمسنا في الفترة الأخيرة، اهتماماً متزايداً من قبل الشركات حول العالم بالتغير المناخي والمسائل المجتمعية، في حين برز الطلب من المستهلكين على المنتجات المسؤولة والمستدامة.

وأكد أن إمارة دبي، نجحت بدمج الاستدامة في رؤيتها الاستراتيجية، وخططها التنموية القائمة على التحول إلى اقتصاد أخضر، مجدداً التزام غرف دبي بدعم القطاع الخاص في مسيرتها لاعتماد أفضل الممارسات المسؤولة والمستدامة في مجالات عملها.

وشهد المؤتمر كلمة رئيسة للدكتور جون كاتسوس، بروفسور مساعد في قانون الأعمال والأخلاقيات والمسؤولية الاجتماعية في الجامعة الأمريكية بالشارقة، بالإضافة إلى جلستين نقاشيتين، أدارهما الدكتور كمال ملاحي مدير أول مركز أخلاقيات الأعمال في غرفة تجارة دبي، وضمت الأولى ألبيرت كراك، الرئيس التنفيذي للعمليات في دي بي وورلد لوجيستيكس، وأيمن كبارة، المدير الإداري لشركة «سكان جلوبال لوجيستيكس»، والدكتور جون كاتسوس، أستاذ مساعد في قانون الأعمال والأخلاقيات والمسؤولية الاجتماعية في الجامعة الأمريكية بالشارقة. وضمت الجلسة الثانية، إيمانويل أوغسطس نائب رئيس سلسلة التوريد في مطارات دبي، وشريف حافظ مدير التوريد للشرق الأوسط وأفريقيا في شركة مارس، وكينيث نيمان-بوز خبير في سلسلة التوريد والمشتريات.

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