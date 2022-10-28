«تويج» تحصل على موافقة لتشغيل أول منصة ادخار مؤتمتة

المصدر: (دبي - البيان)

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حصلت شركة تويج «TWIG» للحلول، أول تطبيق لإدارة الشؤون المالية الشخصية في المنطقة، الذي يهدف إلى مساعدة الأفراد في الشرق الأوسط على الادخار تلقائياً وإدارة شؤونهم المالية، على موافقة مبدئية من سلطة دبي للخدمات المالية. ويسمح هذا الترخيص الأول من نوعه لتويج بتشغيل أول منصة ادخار مؤتمتة مقرها مركز دبي المالي العالمي.

كانت تويج ضمن 20 شركة ناشئة انضمت إلى الدفعة الأولى من برنامج مسرّع فينتك هايف 2022، أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التابع لمركز دبي المالي العالمي. وتعمل الشركة حالياً على التحضير لإطلاق التطبيق الخاص بها، الذي يساعد المستخدمين على تحقيق أهدافهم من خلال الادخار التلقائي.

وقال شفيق إدريس، المؤسس والمدير التنفيذي في تويج «TWIG» بهذه المناسبة: «ما زال مستوى الوعي بأهمية الثقافة المالية في المنطقة منخفضاً نسبياً، حيث إن 3 من أصل 5 أشخاص في الإمارات لا يمتلكون أي خطة للادخار. وتقدم منصتنا تجربة مثمرة وسهلة الاستخدام، وتوفر حلاً آمناً للمستخدمين للادخار وتحقيق الأهداف المالية التي تهمهم».

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