كأس العالم يرفع الطلب على أجهزة التلفاز ذات الشاشات الكبيرة في الإمارات 200 %

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إيروس»، شركة التجزئة والتي تملك أكثر من 15 متجراً في دولة الإمارات، أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 قد زادت الطلب على أجهزة التلفاز ذات الشاشات الكبيرة بالإضافة إلى مكبرات الصوت، حيث من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً كبيراً في المبيعات بنسبة تصل إلى 200%.

ومن المتوقع أن يصل عدد مشاهدي كأس العالم في قطر إلى أكثر من خمسة مليارات شخص وفقاً للتقرير الصادر عن فيفا. كما أظهرت دراسة حديثة أجرتها «يوجوف» أيضاً إلى أن سبعة من كل عشرة مشجعي كرة القدم في دولة الإمارات يفضلون مشاهدة كأس العالم في المنزل.

وتعتبر إيروس أن كأس العالم هو عبارة عن مناسبة اجتماعية يقضي المشجعون ما معدله 5400 دقيقة لمشاهدة رياضتهم المفضلة في منازلهم مع العائلة أو الأصدقاء. ومن المتوقع أن يقوم سكان دولة الإمارات بترقية أجهزة التلفزيون القديمة الخاصة بهم إلى شاشات تتراوح بين 65 إلى 98 بوصة للحصول على تجربة مشاهدة ممتعة، خاصة وأنها النسخة الأولى من بطولة كأس العالم التي تقام في بلد عربي.

ولا يقتصر الاستمتاع بمشاهدة المباريات على الشاشة الكبيرة فقط، حيث يتطلع المشاهدون إلى إحضار أجواء الملعب إلى منازلهم من خلال الحصول على بث سريع ومباشر، وجودة صورة عالية، مكبرات صوت شبيهة بأجواء الملعب، بالإضافة إلى اتصال أفضل مع الميزات الذكية الأخرى.

كما ستوفر إيروس مجموعة من العروض الترويجية، مثل الضمان الإضافي، ومكبرات الصوت المجانية، بالإضافة إلى خيار اشتر الآن وادفع لاحقاً، وخطط دفع بدون فائدة، وخصومات على عروض قيمة أخرى. بالإضافة إلى ذلك. كما ستوفر إيروس خيار استبدال الأجهزة القديمة وبالتالي التوفير على العملاء.

وقال محمد بدري، مدير مجموعة إيروس: «يعتبر كأس العالم واحداً من الأحداث الرياضية الأكثر مشاهدة حول العالم. ويمكن للمشجعين الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بمشاهدة المباريات من اغتنام هذه الفرصة والحصول على شاشة أكبر، والاستفادة من العروض الأخرى المقدمة من إيروس. كما يمكنهم الاختيار بين مجموعة من أجهزة التلفزيون عالية الجوة أو بأسعار معقولة، إلى جانب الاستفادة من العروض الترويجية المميزة».

وتجدر الإشارة إلى أن شركة إيروس ستقدم عروضاً ترويجية ضخمة في المدة بين 24 أكتوبر إلى 30 نوفمبر عبر الإنترنت، إلى جانب توفير خدمة التوصيل على مدار 24 ساعة والتركيب المجاني في أي من إمارات الدولة.

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