«يلا تشانس» تعزز أعمال منصتها الإلكترونية في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت منصة «يلا تشانس»، الإلكترونية، أعمالها وأنشطتها في إمارة دبي، حيث توفر تجربة فريدة من نوعها تتيح لعملائها الحصول على جوائز ثمينة، وفي هذا الصدد، نظمت المنصة مؤخراً النسخة الثالثة من سحوبات «يلا تشانس»، بإشراف من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

فمن خلال شراء أي من المنتجات المعروضة يمكن الحصول على قسائم مجانية لكل عملية شراء قام بها العميل من خلال الحملات النشطة التي تقدمها الشركة مما يتيح لك فرصة الاشتراك بالسحوبات المرتبطة بالحملات الفعالة.

وتتوفر «يلا تشانس» كمنصة إلكترونية على متجري «أبل» و«جوجل بلاي»، بالإضافة للموقع الإلكتروني، ويمكن الاشتراك بالسحوبات من خلال تحميل التطبيق من أحد المتاجر المتوفرة وإنشاء حساب، وإضافة المنتج المرتبط بحملة السحوبات، وإتمام عملية الدفع والحصول على بطاقات العميل.

وتوفر حملات سحوبات «يلا تشانس» فرصة الحصول على جوائز قيمة مثل: جوائز نقدية وذهب وإلكترونيات وسيارات والعديد من الجوائز القيمة. وجميع سحوبات «يلاتشانس» مرخصة من دائرة والاقتصاد والسياحة في دبي، كما أن جميع السحوبات تتم تحت إشراف ورقابة من ممثل الدائرة ويتم تسليم جوائز الرابحين في مقر الشركة.

وتتيح «يلا تشانس» الفرصة لدعم العمل الخيري وتسهم وتعزز فكرة العطاء والتبرع لدى المجتمع لتزرع البسمة قي قلوب الملايين، وقامت المنصة، بالشراكة والتعاون مع جمعية بيت الخير، بتطوير برامجها ومشاريعها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز