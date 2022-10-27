«ليفا» الإماراتية تتوسع بالسعودية وتفتتح أول فنادقها في جدة

المصدر: دبي- البيان

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تخطط فنادق ليفا الإماراتية، لافتتاح فندق جديد بمنطقة البساتين في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت اسم «جاردن بالاس»، وذلك بالتعاون مع شركتيْ «أون جونج لونش» و«فيجن أمبسدرز».

تستهدف الشركة تحويل المبنى الذي يضم 50 غرفة، إلى فندق من النوع المتوسط، ليستقبل النزلاء القادمين للمدينة، بهدف السياحة أو الأعمال. كما أنه يُعتبر باكورة فروع فنادق ليفا بالمملكة، وسيكون ركيزة أساسية لتطوير أعمال المجموعة، وتعزيز حضورها في السوق السعودي.

سيخضع الفندق ذو الثلاث نجوم، لعمليات ترميم وإعادة تأهيل خلال الشهور القليلة القادمة، حتى ينسجم مع الخطوط الأساسية والألوان والتصاميم الخاصة بعلامة إكونو من ليفا، لتكون النتيجة تجربة مبتكرة ومتميزة، ممزوجة بالتقنية والمنتجات الذكية، والترفيه، والتصاميم العصرية.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية، تعتبر أحد أكبر أسواق المنطقة، وخاصة على صعيد السياحة والسفر، وتشهد نمواً كبيراً، كما أنها توفر فرصاً واعدة لنمو علامات التجزئة والترفيه. على صعيد آخر، أطلقت المملكة في الشهور الأخيرة مجموعة واسعة من المشروعات النوعية، مثل «ذا لاين» بمدينة نيوم، إضافة لسعيها لترسيخ مكانتها عبر استضافة الفعاليات الكبرى، ومنها الألعاب الشتوية الآسيوية 2029. وتؤسس شراكة ليفا مع شركتيْ «أون جونج لونش» و«فيجن أمبسدرز»، لتعزيز معدلات السياحة والأعمال بالمملكة، وتوفير المزيد من الفرص الواعدة.

وفي تصريح لـ جاي أس أناند مؤسس مجموعة فنادق ومنتجعات ليفا، ورئيسها التنفيذي، قال فيه: «مع التطور السريع لصناعة السياحة في المملكة العربية السعودية، تخطط ليفا للتوسع في الأسواق الرئيسة في جميع أنحاء البلاد. بالإضافة إلى ذلك، سيكون الفندق الجديد، أول عقار في المملكة العربية السعودية، تحت مظلتنا يحمل علامة «إيكونو» من ليفا، لذلك نحن متحمسون ومتفائلون بالمستقبل. نحن نعمل أيضاً على دمج مخطط تجربة الضيف المميز لشركة ليفا، والتقنيات المتقدمة، والأتمتة التي نستخدمها في فندقنا الرائد في دبي، لدعم الاستدامة، وضمان تجارب إيجابية للضيوف».

ويقول غازي فيلمبان رئيس مجلس إدارة شركة «فيجن أمبسدرز»: «مع ليفا، يمكننا الحصول على العديد من الفرص في السوق السعودي. يسعدني أن أعمل مع علامة ليفا الرائعة، كفريق واحد متكامل لتحقيق أهدافنا».

يُذكر أن «أون جونج لونش» و«فيجن أمبسدرز»، يملكان العقار، ويعملان في عدد من القطاعات، مثل تصنيع الحلويات، والشوكولاتة الفاخرة، والضيافة، والفعاليات.

الجدير بالذكر، أن «فيجن أمبسدرز»، هي شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل بمجالات الاستشارات، وتطوير الأعمال والتجارة الدولية، ومسجلة في المملكة العربية السعودية، وتتمتع بعلاقات ممتدة واسعة، مع خبراء ومستثمرين عالميين ومحليين. كما يمكن للشركة إقامة شراكات استراتيجية محلية ودولية، من خلال خدماتها للتأكد من أنها تلبي احتياجات السوق، وتفيد عملاءها من خلال هذا النظام. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تشارك خبراتها الوطنية مع شركائها الدوليين والمستثمرين في السوق المحلية.

سيحافظ كل فندق جديد من فنادق ليفا، على فلسفة علامته التجارية من حيث التصميم، وغيرها من العناصر. تتفهم فنادق ليفا الفجوة التي تواجهها الصناعة، وتقدم «ضيافة مُعاد تصميمها»، لتجربة فريدة احترافية وشخصية. تركز العلامة التجارية على الأسواق الرئيسة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، وتعمل على تعزيز عروض الضيافة بخصائصها، والتي تعتمد جميعها على التصميم، والخدمات الرقمية المتطورة.

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